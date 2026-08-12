Mourinho lo cuenta todo en su documental: la historia del topo y sus palabras con Casillas

José Mourinho lo cuenta todo en el documental que honra su figura y que se estrenó en la plataforma Netflix el lunes 11 de agosto. El ahora entrenador del Real Madrid desvela todo lo que ocurrió durante una primera etapa en la que mezcló grandes títulos con algún enfrentamiento con los futbolistas, siendo el más importante con Iker Casillas, figura y emblema del club. En estos tres capítulos también participa el legendario portero, además de Marcelo, Khedira o el mítico Rui Faria, hoy presidente del Porto.

Netflix estrenó el pasado lunes el documental de José Mourinho que durante tres capítulos repasa la leyenda del entrenador del Real Madrid que este verano ha regresado al Bernabéu. Como ya sucediera durante su primera etapa, Florentino Pérez ha acudido a la figura del portugués después de dos años en blanco y a la espera de que pueda enderezar el rumbo de un vestuario en el que están los mejores jugadores del mundo. Hace ahora 16 años consiguió equilibrar la balanza con el mejor Barcelona de la historia y ahora su afrenta será similar.

Coincidiendo con el inicio de la nueva temporada, Netflix ha decidido lanzar el estreno del documental de José Mourinho que centra una parte en todos los problemas sucedidos en su tercer y último año en el Real Madrid. El entrenador portugués desvela una conversación nunca sabida con Casillas en la que el portero le hacía una serie de peticiones que salían del vestuario.

«Lo primero que me dijo fue: ‘vengo a pedir más vacaciones para los jugadores de la selección’. En la segunda me pidió que retrasara los entrenamientos una hora porque a la hora que yo quería iniciar la sesión había mucho tráfico en Madrid», dejó claro Mourinho, que también informó que: «En la tercera me dijo que no querían ir al hotel, que preferían verse el día del partido e ir directamente al estadio». «Me di cuenta de que estaban consentidos», dijo acto seguido.

The special one. MOURINHO, a three-part documentary series, is now on Netflix. pic.twitter.com/3ritP61sNn — Netflix (@netflix) August 11, 2026

Mourinho y la historia del topo

Este documental también toca el famoso tema de las filtraciones que salían del vestuario del Real Madrid y que tanto molestó en su día a la prensa. La gran tormenta se desató después de que en la prensa apareciera filtrada la alineación de un partido. Se volvió loco. Entró, nos llamó de todo, nos dijo de todo. Dijo que éramos los culpables de cómo estaba todo», cuenta Casillas sobre este enfrentamiento con los jugadores. «¿Quién filtró aquello? El topo, claro. ¿Y quién es el topo? Pues búscalo», dice el portero en uno de los capítulos.

«Llevaba un cabreo monumental. Él es así, se lo curraba para ayudarnos a ganar de la mejor manera posible y va y se filtra algo que solo nosotros sabíamos. Hasta hoy queremos saber quién fue aquel desgraciado que se fue de la lengua», afirma Marcelo, que es uno de los futbolistas que estaba ese día en el vestuario y que también participa en el documental. «Sabíamos quién era el topo, estábamos casi seguros. Porque, al final, las respuestas estaban en los periódicos. No puedes demostrarlo, pero estás casi seguro de cómo funcionan las cosas», cuenta Rui Faria, segundo entrenador de Mourinho en la época.

La llamada de Xavi a Casillas

Este documental también se centra en la famosa llamada de Casillas a Xavi que fue el detonante del enfrentamiento entre Mourinho y su capitán. «Les dije: ‘Esto es el Barcelona-Real Madrid. Cuando vayáis a la selección, podéis daros dos besos, pero ahora no. Esto es la guerra. Hay cosas que no acepto y que nunca aceptaré. Y cuando alguien no me respeta, se convierte en un problema», cuenta el técnico.

Casillas también cuenta su versión de los hechos. «Te enfrentabas a compañeros que eran tus enemigos en el campo de fútbol, pero luego eran tus compañeros con la selección. A mí no me gustó ver eso y se lo dije al míster», afirma el histórico portero del Real Madrid.

Toda esta sucesión de acontecimientos acabó con un año en blanco y Mourinho fuera del Real Madrid en verano de 2013. «Creo que los jugadores se habían hartado de mí como líder y yo también de ellos. Yo también estaba harto de ellos, no solo ellos de mí. Estaba harto de los jugadores y de la prensa», cerró.