El Real Madrid cuenta con dos laterales diestros de garantías de cara a la temporada 2026/27. En apenas dos veranos, el equipo merengue ha renovado por completo su rotación en el carril derecho con los fichajes de Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries. José Mourinho dispondrá de diez días para decidir cuál de ellos será su lateral derecho titular en el debut en Liga ante el RCD Espanyol, lo que iniciará una disputa entre británico y neerlandés por un puesto en el once durante todo el curso.

La mera lógica dictaría que Trent Alexander-Arnold parte con ventaja. El ex del Liverpool, que inicia su segunda campaña como futbolista del Real Madrid, se puso a las órdenes de Mourinho en Valdebebas desde el primer día de pretemporada. El motivo fue su ausencia en el Mundial con Inglaterra. Aunque su baja en la lista de Tuchel fue supuso un duro revés para el británico, también la ha permitido completar la preparación con el Real Madrid para llegar en plenas garantías al inicio de temporada.

Sin embargo, su competidor en el lateral diestro no ha tardado en ponerse al mismo nivel, al menos en los planes de José Mourinho. Denzel Dumfries se incorporó al trabajo en la Ciudad Deportiva el pasado 28 de julio, tras terminar sus vacaciones cuatro semanas después de la eliminación de Holanda a manos de Marruecos en octavos de final del Mundial. Con sólo dos entrenamientos completados, el ex del Inter ya fue titular en el amistoso en Austria ante la Fiorentina.

José Mourinho, obligado por las ausencias del Real Madrid en la zona de ataque, adelantó a Dumfries a la posición de extremo diestro y mantuvo a Trent -titular en los partidos a puerta cerrada ante Leganés y Alcorcón- en el lateral derecho. El recién llegado repitió titularidad una semana después ante el Ferencvaros, pero en esta ocasión desplazó a Trent al banquillo. El duelo en el Trofeo Teresa Herrera ante el Deportivo supondrá un capítulo más en esta disputa por el puesto entre los dos laterales diestros del Real Madrid.

Diomande, un socio para Dumfries y Trent

El conjunto blanco cuenta con dos opciones de garantías para su carril diestro, a las que se suman soluciones de emergencia ante posibles lesiones. Fede Valverde ya ha jugado esta posición, pero la falta de efectivos en la medular hace más necesaria su presencia en esta zona del campo.

Eder Militao y Raúl Asencio también han tenido que ocupar esta posición en momentos puntuales. José Mourinho espera que la salud respete a sus dos laterales derechos, con los que también cuenta, especialmente con Dumfries, para posiciones más adelantadas.

Precisamente, en el extremo diestro, el Real Madrid volverá a contar con un perfil de especialista en la posición tras años de ‘parches’. La llegada de Yan Diomande supone también un respiro para el lateral derecho merengue. Con la presencia de una pieza en ataque en esta zona, tanto Trent como Dumfries contarán con un socio para tejer conexiones por banda derecha.

Ambos aportan soluciones diferentes, pese a que sus perfiles son eminentemente ofensivos. El británico genera peligro desde el pase, con uno de los golpeos de balón más variados y precisos del planeta. Dumfries, por su parte, suma presencia en área para atacar los envíos desde la izquierda de Vinicius y Mbappé y velocidad al espacio. José Mourinho tendrá entre sus grandes decisiones en el inicio de temporada elegir qué lateral diestro se adapta mejor a su idea en el Real Madrid.