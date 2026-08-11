Endrick ha disipado las dudas. El delantero brasileño regresó al Real Madrid después de su cesión en el Olympique de Lyon con la intención de hacerse definitivamente un sitio en el conjunto blanco y lo ha conseguido, pese a que el escenario que se ha encontrado no era sencillo. El brasileño dudaba de si lo mejor para su futuro era continuar esta temporada en el Santiago Bernabéu, pero una charla con Mourinho lo ha cambiado todo.

En las últimas horas, ante el interés de equipos como el Aston Villa, el técnico ha hablado con el futbolista. Le ha transmitido y, lo que es más importante, convencido de que tendrá protagonismo en el equipo esta temporada. Para Mourinho la competencia en ataque es enorme, tanto en la punta de ataque como en el flanco derecho, donde ya jugó durante su corta etapa en el Lyon.

La preocupación del jugador residía en que los minutos volvieran a ser escasos. Endrick tiene 20 años y se encuentra en un momento de su carrera en el que necesita jugar. Después de su experiencia en Francia, volver al Real Madrid para pasar buena parte de la temporada esperando oportunidades desde el banquillo no es el escenario que imaginaba. Y durante este verano ha aparecido un factor que complica todavía más su situación: Carlos Espí.

El fichaje de Espí lo cambió todo

La salida de Gonzalo García al Fulham de Álvaro Arbeloa parecía despejar inicialmente el camino para Endrick. El brasileño podía regresar y convertirse en una de las alternativas a Kylian Mbappé para ocupar la posición de delantero centro. Pero el Real Madrid se movió en el mercado y decidió apostar por Carlos Espí, por el que desembolsó 25 millones de euros. Su llegada modifica el reparto de papeles.

Mourinho buscaba un delantero con unas características diferentes a las que ya tenía. Espí, con sus 1,94 metros, ofrece presencia dentro del área, juego de espaldas, capacidad para fijar centrales y un perfil de nueve mucho más clásico. Una herramienta diferente para determinados partidos y contextos.

Endrick es otra cosa. Tiene potencia, velocidad, disparo y capacidad para aparecer desde diferentes posiciones, pero no responde exactamente al molde de delantero posicional que Mourinho quería añadir a su plantilla.

Eso no significa que el portugués no cuente con él. Todo lo contrario. Y así se lo ha transmitido. Mourinho valora sus condiciones y está dispuesto a darle oportunidades, lo que ha hecho que el futbolista brasileño cambie de parecer. Las dudas por saber que delante tiene a Mbappé y que Espí llega para cumplir una alternativa muy clara en esa posición le hacían valorar volver a salir, como el pasado invierno. Sin embargo, se quedará.

Mourinho le convence

La postura de Mourinho ha sido clara con Endrick. No quiere echarle. Si el brasileño decide quedarse y pelear por un puesto, tendrá sitio en la plantilla y será importante. El entrenador considera que una temporada es muy larga y habrá momentos para todos.

Ahí se han disipado las dudas. Endrick no quiere repetir una temporada en la que su progresión pueda frenarse por falta de oportunidades, como en el pasado. De ahí que haya decidido quedarse en el club. Su primera intención siempre ha sido triunfar en el Real Madrid. En las últimas horas el club ha dejado de considerar las ofertas que llegaban por un futbolista que se sigue viendo como un talento aún por pulir.

El Real Madrid tampoco quiere desprenderse definitivamente de él. Una venta no entraba en los planes del club, que sigue creyendo en el potencial de un futbolista por el que realizó una apuesta de futuro muy importante. Si hubiese terminado marchándose, algo descartado, el escenario que se contempla sería un préstamo sin opción de compra.

Tenía equipos interesados

Endrick aparecía en el radar de varios clubes importantes del continente, por lo que la opción de marcharse tenía una solución fácil. Eso sí, en caso de que hubiese decidido3 abandonar temporalmente el Real Madrid, tanto el futbolista como su entorno querían escoger muy bien el destino. Buscaban un equipo competitivo de una de las grandes ligas europeas, preferiblemente con presencia en competición continental, donde pueda asumir un papel protagonista y jugar habitualmente como delantero centro. Aston Villa, Roma y Olympique de Marsella eran los clubes que habían mostrado interés por su situación.

El Real Madrid estaba dispuesto a facilitar una operación si todas las partes entendían que es lo mejor para su crecimiento. Incluso podían estudiar asumir una parte de su salario si eso permite colocarle en un proyecto deportivo que garantice las condiciones necesarias para continuar evolucionando. Algo que ha quedado aparcado, una vez que el futbolista ha decidido quedarse en el equipo.

Plantilla cerrada, salvo ganga

Una vez que el Real Madrid conoce la decisión de Endrick de quedarse, en el club dan la plantilla por cerrada. Había dudas sobre qué pasaría con el delantero, puesto que no se descartaba que buscara una cesión para mantener su progresión, como ya sucedió el pasado curso, pero tras conocer las impresiones de Mourinho, el delantero ha tomado la decisión de quedarse y se ha paralizado cualquier intento de buscarle el destino idóneo.

De esta manera, el club no espera que haya más movimientos en los días que quedan de mercado. Hasta el 31 de agosto no se esperan llegadas, ni mucho menos salidas. Sólo una oportunidad que encaje en los planes del Real Madrid en relación calidad-precio haría variar esos planes.