Toda la verdad sobre la gran mentira de Rodrigo al Real Madrid

La historia entre el Real Madrid y Rodrigo Hernández ha terminado de la forma más inesperada. En Valdebebas había plena confianza en poder cerrar una de las operaciones más importantes del verano. José Mourinho consideraba importante la llegada del capitán de la selección española -aunque nunca fue una prioridad-, el club realizó un importante esfuerzo económico y las conversaciones con el Manchester City avanzaron hasta encontrar un punto de entendimiento. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, el futbolista terminó apostando por otro destino.

En el Real Madrid existe una sensación clara: se hizo todo lo que estaba en su mano. La entidad blanca puso sobre la mesa un contrato de auténtica estrella, con unas condiciones que situaban al mediocentro en el escalón salarial de los grandes referentes de la plantilla. La oferta alcanzaba los 15 millones de euros netos por temporada durante cuatro campañas, una exigencia del propio entorno del jugador que el club aceptó para intentar cerrar definitivamente la operación. Es decir, iba a cobrar el mismo salario que Mbappé, Bellingham y Vinicius antes de su renovación.

Reuniones tensas

Las primeras conversaciones, sin embargo, ya dejaron algunos detalles que sorprendieron en Valdebebas. Tras finalizar el Mundial que ganó España, José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, mantuvo reuniones con el capitán de la selección española, pero estas no fueron sencillas. El madrileño trasladó que no entendían por qué el Real Madrid no se puso en contacto con él antes, una reflexión que llamó la atención dentro del club.

Otro de los asuntos que apareció durante las conversaciones fue el malestar que todavía existía por lo ocurrido en la gala del Balón de Oro de 2024. En el entorno familiar de Rodrigo no se olvidó que el Real Madrid decidiera no acudir a la ceremonia al considerar injusto que Vinicius no fuese el ganador del premio, que finalmente terminó levantando el centrocampista español. Esa decisión del club blanco fue interpretada como un gesto poco acertado y dejó una sensación que nunca terminó de desaparecer por completo.

A medida que avanzaban las negociaciones, también aparecieron nuevas dudas. En algunos contactos se trasladaron ciertas reservas sobre el ambiente interno que encontraría el futbolista en el vestuario madridista, una circunstancia que fue analizada por todas las partes durante el proceso. Pese a ello, el Real Madrid continuó empujando, convencido de que terminaría imponiéndose el deseo del jugador de regresar a España.

Y es que esa voluntad existía. Rodrigo quería volver a la Liga. El Atlético de Madrid nunca fue una posibilidad real para el jugador, aunque, como desveló OKDIARIO, sí sondeó su fichaje, y el Barcelona tampoco parecía tener hueco para afrontar una operación de semejante envergadura. El escenario cambió radicalmente cuando la lesión de Frenkie de Jong alteró la planificación deportiva azulgrana. A partir de ese momento, el conjunto catalán encontró el espacio que antes no tenía y decidió lanzarse definitivamente a por el internacional español.

Rodrigo no quiso jugar en el Real Madrid

En el Real Madrid sostienen que fue precisamente entonces cuando la operación empezó a romperse. La irrupción del Barcelona cambió el panorama y acabó inclinando la balanza. La sensación que queda en Valdebebas es que Rodrigo siempre mantuvo abierta la puerta con educación y respeto, pero nunca terminó de dar el paso definitivo hacia el Santiago Bernabéu. De hecho, tal y como desveló la Cadena Ser, su agente reconoció el interés del Real Madrid.

Dentro del club blanco, la lectura es tan sencilla como dolorosa. Consideran que el Real Madrid alcanzó todas las condiciones necesarias para cerrar el fichaje, pero que, llegado el momento de decidir, Rodrigo optó por otro camino. Una realidad poco habitual en la historia reciente del madridismo, acostumbrado a que los grandes futbolistas prioricen vestir de blanco. Esta vez no ha sido así. Y en Valdebebas creen que también toca asumirlo con naturalidad.