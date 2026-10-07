Cucurella vuelve revitalizado al Real Madrid

Marc Cucurella vuelve al Real Madrid con una dosis de confianza. El lateral ha encontrado con España la continuidad y las buenas sensaciones que necesita trasladar al equipo de José Mourinho después de un comienzo de temporada exigente. Los triunfos ante la Inglaterra y el doble enfrentamiento ante Croacia, en los que completó los 90 minutos, le permiten regresar a Valdebebas con el objetivo de mostrar esa misma versión el sábado contra el Villarreal. El Madrid necesita una respuesta y el internacional español quiere formar parte de ella.

La Selección ha vuelto a ser un entorno favorable para Cucurella. Con Luis de la Fuente conoce el sistema, entiende los movimientos de sus compañeros y tiene una función asentada. Esa base de trabajo le permite jugar con la confianza de quien lleva tiempo formando parte de un equipo. En el Real Madrid, en cambio, todavía está construyendo esas conexiones y adaptándose a las exigencias de un entrenador nuevo después de una pretemporada corta.

El propio futbolista explicó durante la concentración las diferencias entre ambos escenarios. Reconoció que su adaptación al conjunto blanco requiere tiempo y que el equipo todavía debe encontrar regularidad. En España comparte años de trabajo con buena parte del grupo; en Valdebebas está empezando una etapa. Su propósito es trasladar al Real Madrid el rendimiento que ofrece con la Selección, consciente de que todavía tiene aspectos que mejorar.

En Split también hubo dificultades. Croacia presionó, puso en problemas la salida de balón española y obligó al equipo a reaccionar después del descanso. Cucurella participó en una victoria trabajada, resuelta por el doblete de Merino y sostenida por las paradas de Unai Simón. El lateral hizo autocrítica al señalar que el encuentro había servido como toque de atención para evitar salir relajados. España ganó, pero el sufrimiento dejó lecciones que también pueden servirle a su regreso al club.

Ya mira al Bernabéu

Ahora toca responder en el Bernabéu. La visita del Villarreal llega en un momento en el que el Real Madrid necesita mejorar su juego y recuperar confianza. Para Mourinho, contar con un Cucurella que vuelve con buenas sensaciones supone una noticia positiva en una posición en la que también compite Álvaro Carreras, aunque no hay debate sobre quién es el titular. El parón refuerza al lateral, aunque será su rendimiento con la camiseta blanca el que determine su sitio.

Cucurella tiene un punto de partida para dar ese paso. Con España ha vuelto a sentirse importante y ha cerrado la concentración con la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones. El siguiente reto es dar continuidad a esas sensaciones vestido de blanco. El sábado tendrá la oportunidad de empezar a convertir la confianza recuperada con De la Fuente en una respuesta para Mourinho.