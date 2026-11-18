Arda Güler ha dedicado una bonita carta al madridismo tras el anuncio de su renovación con el Real Madrid hasta 2032. El futbolista turco, de 21 años, ha explotado en la que ya es su cuarta temporada en el equipo blanco, convirtiéndose en alguien fundamental en la plantilla. El club ha reconocido su enorme progresión blindándolo con un nuevo contrato para los próximos seis años, y el mediapunta no ha desaprovechado esta ocasión tan especial para transmitir cuál es su sueño: jugar mucho más tiempo en el Santiago Bernabéu.

«Historia que tú hiciste, historia por hacer. Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor», comienza la carta de Arda Güler a través de sus redes sociales.

«Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única», añade el turco.

«Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032», cierra, acordándose del presidente del Real Madrid y de los cuatro entrenadores que le han acompañado hasta el momento: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa y, actualmente, José Mourinho.