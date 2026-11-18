El Real Madrid aguarda el final del parón de selecciones, tanto a nivel colectivo como individual. El conjunto blanco vive su mejor momento en las dos últimas temporadas, espoleado por ocho victorias consecutivas, entre las que brilla con luz propia el triunfo en el Camp Nou. Un estado de forma que contrasta con las dificultades que atraviesan algunos de sus internacionales y que hace que varios de ellos estén deseando regresar a la dinámica ganadora bajo el mando de José Mourinho.

Entre ellos destaca un Kylian Mbappé que ha encontrado en el Real Madrid su particular refugio y el lugar donde recuperar la felicidad, especialmente en un momento en el que las cosas no le marchan tan bien con Francia.

Por primera vez desde su desembarco en la capital española, el delantero parece más cómodo con su club que en la selección francesa. La marcha de Deschamps y la llegada de Zidane no le han sentado bien al ’10’, que en los dos últimos parones ha perdido feeling con Francia y, además, se ha ausentado en dos partidos por molestias físicas.

Sí jugó ante Turquía, pero se fue de vacío de cara a gol tras disputar los 90 minutos. Pese a que los galos se alzaron con el triunfo y la primera plaza del grupo, Mbappé regresa de los compromisos de selecciones con ganas de demostrar.

Precisamente, ante Turquía vio cortada su racha de siete partidos consecutivos marcando. El gran momento de cara a puerta del ariete de Bondy coincidió con la retahíla de victorias merengues en Liga y Champions. Durante el camino triunfal del Real Madrid, que inició frente al Villarreal en un encuentro en el que no marcó, el ’10’ ha contribuido con nueve goles y una asistencia. El momentum del galo se ha visto interrumpido con la selección francesa, algo inusual hasta este curso.

Mbappé, de sonreír con Francia a hacerlo en el Real Madrid

Los parones internacionales suponían un impulso para Kylian Mbappé durante las temporadas, especialmente en ciertos tramos de irregularidad que ha atravesado con la camiseta blanca. La dinámica se ha revertido en los últimos tiempos. El Real Madrid ahora es garantía de resultados, producción ofensiva y tramos de buen juego.

No sólo los triunfos hacen del conjunto merengue un equipo cómodo para sus propios futbolistas, también cómo se producen. Tras dos temporadas en las que prácticamente cada victoria conllevaba cierto sufrimiento, la suficiencia con la que se ha impuesto en varios de sus partidos se antoja clave para encontrar la regularidad en Liga.

Prueba de ello son los recientes triunfos en Liga ante Valencia, Racing y Sevilla, todos ellos por tres goles de diferencia y prácticamente finiquitados en el primer tiempo. Tres partidos en los que Mbappé ha contribuido con goles, sin necesidad de firmar actuaciones brillantes. El Real Madrid ha encontrado su once tipo, a la espera del resurgir de Vinicius, en el que varios de sus futbolistas se ven potenciados.

Valverde, Güler, Konaté, Huijsen o Diomande son algunos de los nombres propios de esta racha. Quizá Mbappé no luzca tanto bajo esta nueva disposición, pero sí lo hacen sus cifras y relevancia en el marcador. Después de una carrera casi inmaculada con su selección, el ’10’ persigue el éxito a nivel de clubes y este Real Madrid apunta a acercarle a este objetivo