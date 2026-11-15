Saltaron chispas: fuerte pique entre Cucurella y Bellingham en el Metropolitano

Jude Bellingham y Marc Cucurella volvieron a encararse en el España-Inglaterra. El cruce llegó en el tramo final de la primera parte, justo después de que Clément Turpin señalara penalti de Pau Cubarsí sobre Harry Kane. Con el juego ya parado, el inglés se fue directo hacia su compañero del Real Madrid, que seguía en el suelo, para recriminarle la falta que le había hecho en el centro del campo al inicio de la jugada.

Turpin había aplicado la ley de la ventaja tras esa primera falta y el ataque inglés siguió vivo. Cucurella cayó después víctima de un fortísimo pisotón de Elliot Anderson y reclamó una infracción que el árbitro no señaló. La jugada continuó hasta el área española, donde Kane ganó la posición a Cubarsí y cayó derribado. Mientras Bellingham le reprochaba la entrada anterior, el lateral, visiblemente dolido, pidió explicaciones por el contacto con Anderson que había quedado sin sanción.

El Metropolitano vivió así el segundo capítulo de un pique que ya se había visto en Wembley. En la ida, una entrada de Cucurella sobre Bellingham también acabó con reproches y gestos entre los dos madridistas. El inglés le quitó importancia al acabar aquel encuentro con un «nada, nada». Esta vez, el cruce llegó en plena protesta por un penalti y con Cucurella todavía tendido sobre el césped.