Bellingham, reconciliado con Tuchel y adorado en Valdebebas

Jude Bellingham vuelve al Metropolitano con Harry Kane por delante y el primer puesto del grupo en juego. El centrocampista del Real Madrid llega al duelo contra España como uno de los grandes argumentos de Thomas Tuchel. Viene de asistir en el 2-1 ante Croacia, de firmar un Mundial de siete goles y de recibir, por segunda temporada consecutiva, el premio al mejor jugador de Inglaterra por votación de sus aficionados. Y conoce bien el estadio. En septiembre salió de allí derrotado en el derbi. Ahora regresa con la camiseta inglesa y con una sociedad que obligará a los centrales españoles a decidir muy bien cuándo salir de su sitio.

El escenario le resulta familiar y la noche será distinta. El Metropolitano se llenará para despedir el año de la selección española y Bellingham tendrá enfrente a futbolistas a los que se mide cada semana en la Liga. El morbo de ver a un madridista en el campo del Atlético añade un ingrediente al partido. El problema para España empezará cuando Jude reciba entre líneas y pueda girarse con Kane a pocos metros.

El Mundial que cambió su peso en Inglaterra

Bellingham salió del verano con siete goles y un tercer puesto con Inglaterra. Marcó dos veces contra México en octavos y otras dos ante Noruega en cuartos. Su registro fue el mejor de un internacional inglés en un gran torneo y acabó pesando en la votación de los aficionados. A los 23 años, el madridista ya ha sido elegido dos veces seguidas como el mejor jugador de su selección.

Durante el Mundial hubo ruido a propósito de la relación con Tuchel. El respaldo público posterior del seleccionador fue claro. Al repasar el torneo, situó a Bellingham entre sus mejores futbolistas y destacó su capacidad para competir bajo presión. El jueves ante Croacia volvió a verse su influencia en otro registro. Con su asistencia alcanzó las seis en 2026, una cifra que ningún jugador de Inglaterra había igualado en un año natural desde Raheem Sterling en 2019.

El problema empieza cuando Kane baja

Kane llega a Madrid como Balón de Oro y como el jugador con más partidos en la historia de la selección masculina inglesa. Alcanzó los 126 encuentros el jueves en Wembley, superó a Peter Shilton y marcó el gol que decidió el partido ante Croacia. A España le espera un delantero que puede rematar la jugada o intervenir mucho antes de que llegue al área. englandfootball.com

Cuando Kane baja a recibir, el central debe decidir si lo acompaña. Si sale, Bellingham puede atacar el hueco que deja. Si se queda, el capitán inglés tiene margen para controlar y elegir hacia dónde continúa la jugada. También puede suceder al revés. Jude recibe en la frontal, obliga a un defensor a salir y Kane aprovecha ese movimiento para buscar posición de remate. Para España, el duelo exige coordinación entre sus centrales y Zubimendi. El primer paso será impedir que los dos ingleses se encuentren con tiempo para levantar la cabeza.

Una concentración con dos Bellingham

El viaje tiene una novedad familiar. Jobe Bellingham recibió su primera llamada con la absoluta y comparte concentración con Jude. El centrocampista del Borussia Dortmund sube desde la sub-21 y la presencia de los dos hermanos en la lista ha devuelto a la conversación el recuerdo de Bobby y Jack Charlton. Para Tuchel es también una ocasión de ver de cerca a otro centrocampista joven antes de cerrar el año.

Jude llega con un papel mucho más definido. España ha ganado los cinco partidos del grupo y le basta un empate para terminar primera. Inglaterra necesita ganar para discutirle ese puesto. En una noche así, De la Fuente tendrá que vigilar tanto al delantero que baja a buscar el balón como al centrocampista que aparecerá en el espacio que deje libre.

El capitán sin brazalete de Valdebebas

A sus 23 años, Jude Bellingham se ha ganado en Valdebebas la autoridad de un capitán. En su primera temporada, su llegada al área decidió partidos grandes, incluidos varios Clásicos. Con el fichaje de Mbappé, aceptó retrasar su posición y asumir más trabajo en el centro del campo. Mourinho lo utiliza como enlace entre la medular y el ataque. Se ofrece para dar salida al balón, acompaña la jugada y es de los primeros en saltar a la presión cuando el Real Madrid lo pierde. En el club valoran que mantenga esa implicación incluso en los partidos en los que pisa menos el área.

Su ascendencia también se nota en el vestuario. Bellingham pide intensidad y corrige posiciones en pleno partido con la naturalidad de un veterano. En el día a día se mueve con soltura entre los pesos pesados y los más jóvenes, y ha ayudado a integrarse a recién llegados como Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Esa cercanía se extiende a quienes trabajan en la Ciudad Deportiva. Allí destacan que llama por su nombre a utilleros, fisioterapeutas y empleados de seguridad. Aprendió español pronto, un detalle que le ha permitido hacerse escuchar en el campo y participar desde el principio en la vida del vestuario.