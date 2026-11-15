Otra de Tebas: pone al Real Madrid en Bilbao un domingo previo a jugar el miércoles ante el Arsenal en Londres

El Real Madrid jugará ante el Athletic Club en Bilbao el domingo 6 de diciembre, Día de la Constitución, a las 16:15 horas. Este encuentro corresponde a la 15ª jornada de Liga, pero se jugará justo después de la jornada 23, ya que el miércoles anterior, 2 de diciembre, el equipo de José Mourinho se enfrentará ante la Real Sociedad en Anoeta en encuentro adelantado por la Supercopa de España.

Este horario, oficializado por la Liga este domingo, supone también cargar más el calendario para el Real Madrid, otra decisión de Tebas contra el equipo blanco. Después de este partido en Bilbao, el Real Madrid juega Champions League. Lo hará ante el Arsenal en Londres el miércoles 9 de noviembre (21:00 horas).

Tebas perfectamente podría haber puesto este Athletic – Real Madrid el sábado 5, porque el conjunto madridista juega el miércoles anterior, pero el presidente de la Liga vuelve a cargar el calendario y perjudicar al Real Madrid en su preparación para la Champions League. Si se hubiera colocado en sábado, el conjunto de Mourinho tendría más tiempo para preparar (y descansar, además de los viajes) el duelo ante el Arsenal, el más duro de los que le quedan en la Copa de Europa.

Sin embargo, lo coloca el domingo, ya que el sábado pone al Barcelona ante el Celta de Vigo (21:00 horas) y en la Liga de Tebas no se quiere que Barça y Madrid jueguen el mismo día. Peor es lo que han hecho con el Atlético de Madrid y el Betis, a los que pone a jugar el domingo a las 21:00 horas cuando también tienen Champions el miércoles. Y en el caso del Betis, ante el Como, a las 18:45 horas. Un sinsentido.

Así, el Real Madrid tendrá tres partidos consecutivos fuera de casa (otra vez) a inicios del mes de diciembre: el día 2 en San Sebastián, el día 6 en Bilbao y el día 9 en Londres. La Liga de Tebas ha oficializado los horarios de la 15ª jornada de Liga con sólo tres semanas de antelación, fiel a su desastre en la organización de los partidos.

Horarios de la 15ª jornada de Liga