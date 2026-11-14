Zidane confirma que Mbappé sí jugará con Francia este domingo: «Lo cambia todo»

Kylian Mbappé sí jugará con Francia este domingo en el partido que les medirá a Turquía en Burdeos. Zinedine Zidane ha confirmado que el jugador del Real Madrid está ya recuperado de las molestias que le impidieron estar el pasado jueves ante Italia. «Todos estarán disponibles», dijo el seleccionador francés, que la presencia de Mbappé en el campo «lo cambia todo».

Francia juega ante Turquía este domingo (20:45 horas) un duelo clave de la Liga de las Naciones. Tras perder ante Italia, la selección gala no tiene asegurada la clasificación para los cuartos de final de este torneo. A falta de la última jornada, tiene 10 puntos, los mismos que Italia, y uno por encima de Bélgica. Francia se enfrenta a Turquía, que ha perdido todos los partidos. La victoria y el empate les valen, pero hay que conseguirlos en Burdeos.

Y allí estará Mbappé. «Cambia todo tener a Mbappé disponible. Preferimos tenerle disponible a que no esté con nosotros, eso está claro. No hay problema con Mbappé», dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido. Kylian no jugó el jueves en San Siro ante Italia por unas pequeñas molestias en los isquiotibiales.

«Veremos en qué posición juega mañana (por este domingo) contra Turquía porque no voy a dar pistas», añadió Zidane, dejando un mensaje para quienes creen que hay una mala relación entre él y Mbappé, con esa posición en el campo como principal enfrentamiento: «Sé que mucha gente ha pasado el mensaje de que no tengo buena relación con Mbappé. No lo entiendo. Tengo una relación entrenador-jugador con él. No hay ningún problema. Son tonterías».

Mbappé sólo ha jugado unos minutos con Zidane en Francia. No ha completado ni un partido entero. Si bien fue convocado en la primera lista de Zinedine para la larga ventana de septiembre y octubre, Kylian se lesionó en el primer partido, precisamente ante Turquía, y no estuvo en los siguientes tres. Tampoco, como ya hemos mencionado, en el primero de este parón en Italia.