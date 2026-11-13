Raúl se olvida del Real Madrid presumiendo de entrenar al Oviedo: «Me siento ayudado por el club porque todos empujan»

Raúl González prepara su gran debut como entrenador del Real Oviedo. Después de marcharse del Real Madrid, el entrenador madrileño decidió empezar un nuevo proyecto dirigiendo al equipo asturiano y este sábado tendrá su primera desafío enfrentándose al Girona. Una prueba de fuego para ganarse al Carlos Tartiere y del que se ha mentalizado después de mostrar su alegría por la confianza que depositaron en él.

Y es que en su presentación había hablado del Real Madrid y de su posibilidad de regresar algún día. Una opción que a corto plazo desechó: «Lo que me veo es estando aquí, donde me han dado la oportunidad y la confianza», confesó. Días después, Raúl está concentrado en que los primeros entrenamientos hayan servido para sentar los cimientos de su método de trabajo para ganarse al vestuario: «Es un gran reto y una responsabilidad por el club, la institución y los aficionados. Es un grupo fantástico, a nivel humano y profesional. Los chicos tienen ganas de hacer las cosas bien. Es el comienzo de un proceso que haremos cada semana. Intentaremos tener una identidad y ser reconocibles. Necesitaremos semanas, pero hay ilusión», comentó.

Un partido que tendrá a su afición delante con el objetivo de reconducir el equipo en la pelea por el ascenso a Primera División: «Es una responsabilidad y estoy feliz. Tengo ganas de ver el estadio con gran ambiente, ver cómo empuja. El debut soñado es ganar. Estaré tranquilo. Queremos ser valientes, con compromiso. Mi intención es conocer el club, y la sensación es que llevamos muchos más días. Todo ha ido fluyendo. Los jugadores se divierten entrenando. Hay que seguir con el buen trabajo que se ha hecho y modificar las que hay que mejorar. No existen los milagros, pero seguiremos trabajando», dijo.

«Hay buenas personas en el club. Todos empujan para que cada semana podamos competir. Intentaremos hacer un proyecto a medio y largo plazo. Cometeremos errores, pero tenemos claro qué queremos. Presionar y ser verticales. Tengo muchas personas que me quieren y me ayudan. Me siento protegido por mi familia, el club y los profesionales que he tenido en mi carrera y que me dan su cariño y apoyo. Algunos han trabajado en este club». Por último, lanzó un mensaje a la afición del Oviedo: «Quiero ayudar a todos los jugadores, pero el equipo está por encima», concluyó Raúl en rueda de prensa.