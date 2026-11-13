El Real Madrid invierte más que nunca en su baloncesto a la espera de la unión Euroliga-NBA

El Real Madrid ha invertido más que nunca en su sección de baloncesto. El club blanco ha presentado un presupuesto de récord para la temporada 2026-27, cifrado en 65,7 millones de euros. Además, prevé ingresar alrededor de cinco millones más que en el anterior curso (32,2) gracias al aumento del marketing, de las retransmisiones (de 2,7 a 5,8) y a un incremento del 140% en los derechos televisivos de la Euroliga. Así, reducirá las pérdidas de 35,1 a 33,9 millones.

De los más de 65 millones de gasto, cifra récord para su baloncesto, el Real Madrid ha destinado 52,7 a su personal, incluyendo el finiquito pagado al anterior cuerpo técnico por el cese de Sergio Scariolo y sus ayudantes, la contratación de Pedro Martínez y sus asistententes y al pago de cláusulas por los fichajes de Jaime Pradilla y Eli John Ndiaye.

Así las cosas, el Real Madrid ha elevado el gasto en cuatro millones, lo que supone un aumento del valor de su baloncesto, mientras espera que la Euroliga y la NBA acerquen posturas para así poder elevar más ingresos de cara al futuro. La conversión de clubes a franquicias, sin duda, significa un impulso económico, pero el club blanco aspira a más, como así manifestó a inicios de la temporada su responsable, Juan Carlos Sánchez.

«Estamos deseosos de que la NBA venga a Europa. La NBA es la primera liga del mundo y le daría un salto cualitativo al baloncesto en Europa: económicamente, en medios de comunicación, en presencia… Es como si te preguntaran qué te parece si te dejan un Ferrari para pasar el fin de semana. Pues te parece fenomenal porque es el mejor coche del mundo. La NBA en Europa sería importantísima para todos los clubes. Ojalá, cuanto antes, mejor», expresó.

El Real Madrid ya había batido su récord en la anterior temporada y en la 2026-27 ha vuelto a superarlo. El club se rearmó tras un año duro cerrado de forma dramática con la eliminación en cuartos de la Liga después de haber perdido las tres finales anteriores (Supercopa, Copa y Euroliga) y confeccionó una plantilla de 17 jugadores, con un cedido: Ndiaye, a Joventut de Badalona, aunque regresará próximamente por la acumulación de lesiones en el puesto de ala-pívot.

El gasto de 65,7 millones coloca al Real Madrid entre los equipos más inversores de la Euroliga, aunque sigue detrás del presupuesto de Panathinaikos. El actual líder de la competición invirtió 70 millones para la presente temporada, según Encestando, con fichajes de renombre como Guerschon Yabusele o Sylvain Francisco.