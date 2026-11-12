La Francia de Zidane echa de menos a Mbappé: consuma su primera derrota ante Italia en San Siro

Sin Kylian Mbappé, Zinedine Zidane ha sumado su primera derrota con Francia. Les Bleus tenían una prueba de nivel, a domicilio en un clásico europeo, contra Italia. San Siro acogía el encuentro de altura en el que ambas selecciones se jugaban la primera posición del grupo A1 de la Liga de Naciones y éste cayó del lado azzurro. Porque remontaron los de Roberto Mancini, ausentes en los tres últimos mundiales, le dieron la vuelta al gol tempranero del Olise, por medio de Pio Esposito –que marcó un doblete– y Frattesi.

Necesitaba Italia un triunfo así. Venían de empatar en el anterior parón en Saint-Denis y, ahora, la Azzurra da un golpe sobre la mesa. Lo hace ante una Francia que llegaba sin Mbappé –como en aquella ocasión– pero con Olise, Doue o Barcola. Y con un galáctico de este deporte, tanto en el césped como en el banquillo, un Zidane que no había perdido y que consumó su primera derrota.

El listón está alto para el técnico francés, que cuenta con un palmarés dorado en la que ha sido su única experiencia como entrenador, con un Real Madrid al que guio a ganar tres Champions consecutivas. Lo dejó y volvió meses después aunque no pudo culminar su segunda etapa con el mismo éxito. Esperó a su selección, tras la época más gloriosa de la historia del fútbol francés, la que le ha llevado a Deschamps a ganar un Mundial, disputar la final de otro y de una Eurocopa y levantar también una Liga de Naciones.

Empezó bien Zizou, con dos victorias ante Bélgica y Turquía y el empate ante Italia, pero en su visita a San Siro, allí donde logró la primera de sus tres Champions con el Real Madrid, sucumbe. Francia sufre la primera derrota en esta nueva era, pese a que comenzaron ganando con un gol de Olise. Le dieron la vuelta los italianos, que empataron antes del descanso por medio de Pio Esposito.

Tras la reanudación, parecía sonreírle la suerte de nuevo al bueno de Zidane después de que el otro Esposito, Sebastiano, fallara un penalti que hubiera permitido a Italia adelantarse en el marcador. Sin embargo, no fallarían minutos después, cuando Frattesi daba la vuelta al marcador, con el delantero del Inter firmando su doblete para consumar la primera derrota de esta nueva Francia.

Francia, a la espera de Mbappé

Kylian Mbappé era la principal baja de Francia de cara a este partido, aunque Zidane no disponía de muchos futbolistas habituales por lesión. De hecho, había convocado a un futbolista de Segunda División de Alemania para este parón. En lo referente al jugador del Real Madrid, no parece que los problemas que le han llevado a quedarse fuera de este partido de San Siro sean graves, como el mismo entrenador desvelaba.

«Creo que está bien. La prueba es que se queda con nosotros. No está contento, le hubiera gustado jugar mañana. No debemos correr riesgos porque la temporada es larga», apuntaba Zizou. El técnico galo espera recuperarle para el último encuentro de esta fase de grupos, ante Turquía. Cabe decir que Francia no está todavía clasificada para cuartos de final, por lo que debe, como mínimo, empatar.