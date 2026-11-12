El Bernabéu pasa examen: «Alucinan con el estadio»

El Santiago Bernabéu pasa examen. Una delegación de la FIFA visitará este jueves el estadio del Real Madrid para seguir confirmando que el coliseo madridista está sobradamente preparado para albergar el Mundial y, en especial, la final. Los representantes del máximo organismo del fútbol mundial llegarán a la casa del conjunto blanco después de haber pasado por las sedes del País Vasco, Cataluña y Zaragoza y serán recibidos por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Una visita de enorme importancia dentro del proceso de inspección de las sedes que acogerán la cita mundialista que organizarán España, Marruecos y Portugal.

La FIFA está especialmente impresionada con el nuevo Santiago Bernabéu. La espectacular transformación del estadio madridista lo ha convertido en uno de los recintos deportivos más avanzados del planeta y en una referencia para la organización de grandes acontecimientos internacionales. Este jueves, los representantes del organismo podrán comprobar una vez más como el coliseo madridista sigue a la vanguardia y es uno de los mejores recintos deportivos del planeta.

El Real Madrid afronta esta visita con optimismo. El club considera que dispone de unas instalaciones difícilmente igualables y de una ubicación privilegiada para organizar el partido más importante del fútbol mundial. La presencia de Rafael Louzán demuestra también la relevancia institucional de una inspección que puede resultar determinante en la carrera por la final. Aunque la FIFA todavía no ha tomado una decisión definitiva, el Bernabéu está situado en una posición privilegiada frente al resto de aspirantes.

El Bernabéu toma ventaja para la final

La carrera por albergar la final del Mundial 2030 tiene tres grandes protagonistas. El Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el futuro Gran Estadio Hassan II de Casablanca. El recinto marroquí aspira a convertirse en el estadio de mayor capacidad de la candidatura, con alrededor de 115.000 espectadores, mientras que el estadio del Barcelona pretende alcanzar los 105.000 una vez completada su remodelación. Sin embargo, el Bernabéu cuenta con una ventaja fundamental: es una realidad y no un proyecto pendiente de finalizar.

A ello se suma la capacidad organizativa de Madrid. La capital de España dispone de una infraestructura hotelera, aeroportuaria y de transportes preparada para recibir a decenas de miles de aficionados. Además, el Santiago Bernabéu tiene una ubicación excepcional, en pleno corazón de la ciudad, y una experiencia contrastada en la celebración de grandes acontecimientos deportivos.

La historia también juega a favor del Real Madrid. El Bernabéu ya fue escenario de la final del Mundial de 1982, cuando Italia conquistó el título frente a Alemania Federal. Casi medio siglo después, el estadio madridista aspira a repetir protagonismo, esta vez completamente transformado y convertido en uno de los grandes símbolos de la modernización del fútbol.

Louzán recibe a la FIFA en el Bernabéu

La visita de este jueves tendrá también un importante componente institucional. Rafael Louzán ejercerá de anfitrión de la delegación de la FIFA en una jornada clave para las aspiraciones del Santiago Bernabéu. El presidente de la Federación Española recibirá a los representantes del organismo internacional durante su inspección al estadio madridista, uno de los grandes favoritos para albergar la final del Mundial 2030. La candidatura española quiere aprovechar esta visita para reforzar sus opciones frente a Marruecos y demostrar que Madrid reúne todas las condiciones necesarias para organizar el partido más importante del torneo.

La FIFA deberá valorar aspectos relacionados con la capacidad, la seguridad, la movilidad, los espacios destinados a los medios de comunicación, las zonas de hospitalidad y las necesidades operativas de un acontecimiento de esta magnitud. En ese escenario, el Real Madrid confía en que su estadio reúna los argumentos necesarios para imponerse a la competencia. La modernización del recinto y su capacidad para adaptarse a grandes eventos juegan a su favor.

La decisión definitiva todavía tendrá que esperar. Marruecos mantiene su candidatura y Barcelona también aspira a llevarse el gran partido. Pero el Bernabéu juega con ventaja y este jueves tendrá una nueva oportunidad para demostrarlo. El Real Madrid quiere que la final del Mundial 2030 se dispute en su casa y la FIFA acudirá a comprobar por qué su estadio es uno de los grandes candidatos.