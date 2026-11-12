La cantera del Real Madrid reina en Europa y apunta a 119 millones en plusvalías

La cantera del Real Madrid, dirigida por Manu Fernández, tiene dos cifras para explicar su histórica temporada. La primera es un 4-1 al Barcelona en la final de la Copa de Campeones, el broche nacional de un Juvenil A que también ganó la Youth League y la Intercontinental. La segunda aparece en las cuentas del club. El Real Madrid atribuye a su cantera masculina 119,2 millones de euros en plusvalías por enajenaciones en el presupuesto de 2026/27. Valdebebas cerró el curso con el mejor juvenil de Europa y afronta el siguiente con un peso decisivo en el presupuesto del club.

De Lausana al 4-1 al Barcelona

El Juvenil A fue cuarto en la primera fase de la Youth League y se abrió camino hasta la fase final después de eliminar al Chelsea y al Sporting de Portugal. En Lausana le esperaban dos partidos que se decidieron desde el punto de penalti. El Madrid superó primero al PSG y luego al Brujas, que llevó la final hasta la tanda. Así levantó su segunda Copa de Europa juvenil, seis años después de la primera.

En España, el equipo ganó su grupo de División de Honor con 13 puntos de ventaja. En la Copa de Campeones eliminó al Athletic y al Granada antes de encontrarse con el Barcelona en Alcalá de Henares. El 4-1 de la final puso el marcador más rotundo a un curso en el que el Juvenil también conquistó la Intercontinental. El mismo equipo que necesitó dos tandas para levantar la Youth League resolvió el título nacional con cuatro goles en el estadio de El Val.

Los 119 millones de Valdebebas

El alcance de la cantera se mide también fuera de sus equipos. El Real Madrid cifra en 197 los futbolistas formados en el club que compitieron en ligas profesionales durante la temporada. Es la otra cara del trabajo de Valdebebas. Cada año salen jugadores que encuentran sitio en el fútbol profesional y algunas de esas operaciones tienen un impacto directo en las cuentas.

Para 2026/27, el Real Madrid presupuesta 154,8 millones de euros en plusvalías por enajenaciones. De esa cifra, 119,2 millones corresponden a la cantera masculina, el 77% del total. El club explica que la partida global procede casi en su totalidad de traspasos de jugadores de cantera y primer equipo realizados en el mercado de verano. Los 119,2 millones son la ganancia contable presupuestada que el Madrid atribuye a sus categorías inferiores. El informe presenta la cifra agregada, sin desglosar cuánto corresponde a cada operación.

El peso de Valdebebas se entiende mejor al mirar el conjunto del presupuesto. El Real Madrid prevé superar los 1.250 millones de ingresos de explotación antes de enajenaciones y cerrar el ejercicio con 14,2 millones de beneficio. En esas cuentas, más de tres cuartas partes de las plusvalías previstas llevan la firma de la cantera.

El Castilla también compitió fuera de España

Un escalón por encima del Juvenil, el Castilla se clasificó para el playoff de ascenso a Segunda División. Ganó al Sabadell en la ida en el Alfredo Di Stéfano, pero perdió en la vuelta y quedó eliminado. También estrenó participación en la Premier League International Cup, un torneo que le permitió medirse a filiales europeas. Superó a equipos como el Manchester City, el Manchester United y el Dínamo de Zagreb y llegó hasta la final, donde cayó ante el Borussia Dortmund.

El curso dejó una Copa de Europa juvenil en Lausana, una goleada al Barcelona por el título nacional y un filial que peleó por subir a Segunda. A eso se suma la cifra que el Real Madrid acaba de ponerle al peso de Valdebebas en su próximo ejercicio. De cada cuatro euros de plusvalías presupuestadas por el club, tres corresponden a la cantera masculina.