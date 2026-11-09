Sergio Martínez se suelta con el Castilla: «Ha estado espléndido»

Sergio Martínez ya se va soltando con el Real Madrid Castilla. El ex del Racing de Santander recaló en la cantera madridista el pasado verano y poco a poco va dejando su sello sobre el césped. Titular indiscutible para Julián López de Lerma en ese centro del campo junto a Cestero, su partido ante el Hércules fue «el mejor del curso».

Sigue acumulando partidos, minutos y momentos de progresión Sergio Martínez dentro de La Fábrica. Una adaptación al filial del mejor club del mundo nunca es sencilla y tiene un proceso. De futuro en este caso para un jugador de 19 años.

La última vez que Sergio completó 90 minutos con el Castilla fue el pasado 23 de septiembre. Desde ese momento había alternado suplencias con minutos de titular sin llegar a completar el partido. Hasta el pasado domingo contra el Hércules, donde Sergio se soltó e hizo su mejor partido como madridista. Mourinho, que estuvo presente en Valdebebas viendo el partido, ha demostrado que le tiene muy presente, convocándole en la última salida de Champions a Atenas.

Sergio Martínez dio tres pases claves, completó un 94% de los pases en el tercio final del campo, metió un centro de gol que no entró a portería, completó 58 pases, ganó seis duelos y dio 77 toques. Un gran partido.

El mejor partido de Sergio Martínez

Tras finalizar el partido, su entrenador, Julián López de Lerma, elogió su partido y lo calificó como el mejor de la temporada: «Sobre Sergio tengo que decirte que es el mejor partido que ha hecho con el Real Madrid Castilla con diferencia. Sobre todo en la segunda parte. Creo que el chico se está soltando cada vez más».

«En su segunda parte, ha hecho algunas de las cosas que queríamos y que le pedíamos. Que se soltase y que pudiese jugar más en campo contrario. Él tiene piernas para ir hacia delante, como bien ha demostrado. Ha puesto un centro prácticamente de gol para Carvajal. Inexplicable que ese gol no haya entrado. Para mí ha hecho una segunda parte espléndida. Esperemos que lo siga haciendo», añadió el entrenador del Castilla sobre el momento de Sergio Martínez.

Julián López de Lerma también valoró el partido de su equipo en líneas generales: «Tengo que valorar el partido positivamente. Hay una cosa importante y es que el equipo ha logrado reponerse de dos grandes golpes. Nos vamos fastidiados porque creo que hemos estado cerca de ganar el partido. Está claro que nos ha faltado un puntito más para ello. Ahora a prepararnos y mejorar».