La generación de oro del Real Madrid: «Tendrán grandes resultados, es de los mejores equipos de Europa»

El Real Madrid se agarra a la savia nueva para confiar en el futuro. El talento con el que cuenta el conjunto blanco en su plantilla es más que evidente y, lo bueno, es que tienen en sus filas a una generación que apenas está empezando a dar sus pasos en el mundo del fútbol. Un equipo que está liderado por Linda Caicedo y al que se ha sumado también el talento de Felicia Schröder, galardonada con el Golden Girl 2026, premio que ya obtuvo en 2023 la colombiana. «Es un equipo que puede ser rival de los mejores de Europa», destacaba Sandrine Soubeyrand, entrenadora del París FC, al término del partido contra el conjunto blanco.

Lo cierto es que el Real Madrid ha potenciado la formación de talento y, además, se ha asegurado contar con varias de las mejores futbolistas jóvenes del mundo. Este verano, el club ejecutaba la compra más cara de su historia, con la llegada de Schröder, procedente del Hacken a cambio de cerca de un millón y medio de euros. Desembolso que, por otro lado, se ha justificado en apenas unos meses.

Porque la sueca ha caído de pie en Valdebebas. Una futbolista que cuenta con unas enormes cualidades y que la llevan a ser considerada este curso el mayor talento joven del mundo. Schröder marcó el pasado curso 45 goles, antes de fichar por el conjunto madridista. Desde su llegada a la capital de España, ha sido la encargada de asumir galones en la producción ofensiva del equipo, con permiso, claro está, de Caicedo.

Sin ir más lejos, contra el París FC, Schröder fue la gran protagonista, pese a no marcar ninguno de los tres goles que dieron la victoria al Real Madrid. La delantera sueca generó el primero de los tantos y asistió en los otros dos, algo que la llevó a ser alabada en la rueda de prensa posterior por Soubeyrand: «Es una jugadora muy buena, no está aquí por casualidad, ha costado mucho dinero. Tiene grandísimas cualidades y es una gran futbolista».

El Real Madrid tiene futuro

La entrenadora del París FC se deshizo en elogios hacia Schröder, pero también puso en valor el gran equipo con el que cuenta el Real Madrid. «Tendrán grandes resultados en el futuro», destacó tras afirmar que el conjunto blanco está en condiciones de pelear por todo en esta Champions. Algo en lo que coincide con su homólogo en el banquillo madridista. Porque Pau Quesada no dudó en afirmar que tienen «la capacidad de poder ganar a cualquiera» de los equipos que participan en la máxima competición.

El técnico quiso centrar parte de su discurso en la juventud de su plantilla y en el nivel que están dando las futbolistas menores de 20 años con las que cuenta, que no son pocas. Más allá de Schröder, que tiene 19 años, el catalán se refirió a la titularidad de jugadoras como Laia López, Silvia Cristóbal e Irune Dorado, todas criadas en Valdebebas y que cuentan con 19 y 18 años. Para un partido de la exigencia que tenía el del París, el once –en el que no estaba Linda Caicedo– tenía una edad media de 22,7 años, algo que pone de manifiesto el potencial de la plantilla.

«Reúne todas las cualidades para ser la portera de ese Real Madrid del futuro», dijo al ser preguntado por el debut de Laia López en Champions League, poniendo también el foco en el resto de jugadoras formadas en la casa y que forman parte de la primera plantilla: «Somos conscientes de que con equipo joven habrá fases de partido de que nos falta esa experiencia o punch, pero te dan otra cosa y además son jugadoras proyecto. No las ponemos por un acto de que debuten, sino porque estamos convencidos de que son el futuro del Real Madrid y es lo que yo quiero dejar para el club».