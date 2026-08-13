Una pareja para soñar: la conexión entre Linda Caicedo y Felicia Schröder maravilla al Real Madrid

El Real Madrid tiene licencia para soñar esta temporada. Al menos, eso se puede deducir después de esta pretemporada. La reestructuración completa del equipo ha llevado a un desembolso sin precedentes que ya da sus frutos. Felicia Schröder ha llegado por millón y medio de euros para formar con Linda Caicedo una dupla histórica y, en estos partidos de preparación, ya han demostrado su gran conexión. Contra el Tottenham se hicieron notar en los dos primeros goles del equipo.

Velocidad, verticalidad, desborde y una calidad inmensa es la que guardan las dos jóvenes futbolistas del Real Madrid. Precisamente, quizás en esa juventud estén las grandes esperanzas del madridismo, puesto que tanto la colombiana –que ya es una de las mejores del mundo– como la sueca apuntan a darles tardes de gloria.

En pretemporada no han hecho más que dar un adelanto de lo que pueden ser capaces de lograr este curso. En apenas tres minutos se asociaron en dos ocasiones para darle la vuelta al partido. Y qué manera de hacerlo. No vamos a descubrir ahora la calidad de una Linda Caicedo que está a la altura de las mejores del mundo y que, pese a ser un amistoso lo que disputaron ante el Tottenham, no dudó en sacar su mejor versión para asistir y marcar.

El pase de gol que dio fue a la nueva ilusión madridista, Felicia Schröder. Y el gol que marcó la cafetera llegó, precisamente, de la ex del Hacken, por la que el club ha pagado 1,5 millones de euros, haciendo el mayor desembolso de su historia, si hablamos –lógicamente– de la sección femenina.

Caicedo – Schröder: una dupla que carbura

Saliendo de su propio campo por el carril central, Schröder envió el balón a Linda, que no dudó en devolvérselo en profundidad. La sueca corrió hacia la portería sin oposición y mostrando su punta de velocidad, para plantarse sola ante la guardameta del Tottenham, Kop, a la que batió con un disparo cruzado. Golazo de las blancas para empatar y que sería la antesala de la remontada.

Para darle la vuelta, invirtieron sus papeles. Keukelaar recogió un balón muerto en la frontal del área y lo envió al punto de penalti, donde Schröder tocó sutilmente con el tacón para dejárselo a la colombiana. Linda se anticipó a Kop –que pudo hacer más– para mandar el balón al fondo de la red y poner el 2-1.

De esta manera, el Real Madrid consiguió darle la vuelta al partido y, sobre todo, demostrar que ambas futbolistas pueden llevar al equipo de Pau Quesada a dar ese salto cualitativo que tanto se espera. Tanto Linda Caicedo como Felicia Schröder están llamadas a triunfar en este equipo y, por lo que se ha visto en estas primeras semanas en las que ambas han compartido minutos sobre el césped, la conexión empieza a ser total entre ambas.