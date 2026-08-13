El Liverpool se lanza a por un objetivo del Real Madrid para el centro del campo

El Liverpool parece que es el último club de Inglaterra en unirse a la puja por una de las grandes gangas del mercado de fichajes: Adam Wharton. Según apuntan desde la prensa inglesa, Andoni Iraola incluso habría llamado al joven centrocampista del Crystal Palace para intentar convencerle de que elija jugar en Anfield la próxima temporada. Manchester United y Chelsea también siguen los pasos de una de las joyas de la Premier a la que el Real Madrid vigila.

Adam Wharton está siendo uno de los protagonistas en el mercado de fichajes y no es para menos. A pesar de que, de forma incomprensible, se quedó fuera de la lista de Thomas Tuchel para el Mundial 2026, en los últimos tiempos este joven futbolista de 22 años se ha convertido en una de las grandes esperanzas del fútbol inglés por su buen hacer en el Crystal Palace. La pasada temporada se acabó de confirmar como un futbolista de gran presente y mejor futuro después de disputar 53 partidos en una temporada en la que su club acabó conquistando la Conference Cup.

Sus buenas actuaciones en el centro del campo del Selhurst Park han despertado el interés de los equipos más importantes del mundo, entre ellos el Real Madrid. Como informamos en su día en OKDIARIO, el club blanco siempre ha seguido muy de cerca las evoluciones de este futbolista y es uno de los nombres que ha estado encima de la mesa de la dirección deportiva blanca para reforzar el centro del campo. Aunque todo hace indicar que, después de lo sucedido con Rodri, el club blanco se bastará con Bernardo Silva y Arda Güler y no entrará en una puja de precios desorbitados con equipos de la Premier League.

Puja por Adam Wharton

Porque el fichaje de Adam Wharton se ha convertido en una puja de los mejores equipos de la Premier League que están dispuestos a pagar lo que exige el Crystal Palace por el futbolista: 100 millones de libras. Este es el precio final que ha puesto el club inglés a los equipos más importantes de la competición que siguen los pasos del joven futbolista.

El United fue el primero en mostrar su predilección por el jugador y en los últimos días desde Inglaterra también se ha especulado con un acercamiento del Chelsea de Xabi Alonso, que podría vender a Enzo Fernández al City. Este dinero podría ir destinado a un Adam Wharton, que sería el sustituto natural (aunque son perfiles distintos) del argentino en el equipo del entrenador donostiarra.

El último equipo que habría hecho un acercamiento por Adam Wharton es el Liverpool, que se habría puesto en contacto con el jugador a través de una llamada de Iraola, según informa Indykaila. El entrenador español, que se estrena en Anfield esta temporada, también quiere al futbolista que desea toda la Premier League… y al que vigila desde la lejanía el Real Madrid.