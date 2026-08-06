Ni rastro de Mastantuono en el entrenamiento del Real Madrid: su llegada a la Fiorentina es inminente

El Real Madrid ha tenido un exigente entrenamiento en Valdebebas este jueves 6 de agosto. El club ha mostrado todos los detalles de la sesión en su página web oficial, pero no hay rastro de Franco Mastantuono. El argentino está muy cerca de oficializar su llegada a la Fiorentina y podría incluso estar viajando a Italia.

La opción de que el jugador se haya entrenado en solitario está descartada, ya que Dean Huijsen ha sido el único en hacerlo. Además, el atacante no se encuentra en ningún proceso de recuperación. El acuerdo final es de cesión simple, por lo que el equipo viola no tiene opción de compra.

Mastantuono tiene una oportunidad clave para demostrar que merece jugar en el Santiago Bernabéu. El extremo aún tiene mucho margen de mejora a sus 18 años, pero tendrá que curtirse lejos de Valdebebas. Su llegada a Italia era una de las opciones más viables, ya que, al tener la doble nacionalidad, no ocupa plaza de extracomunitario.

El equipo ha cerrado un entrenamiento determinante de cara a la pretemporada. José Mourinho cada vez está más cerca de tener la plantilla reunida al completo. Por el momento, Bernardo Silva, Vinicius Jr. y Brahim Díaz ya han comenzado la puesta a punto. Además, Carlos Espí y Denzel Dumfries cada vez están más adaptados.

El reemplazo de Mastantuono está llegando a Madrid

El club ya tiene al sustituto del argentino en camino. Yan Diomandé está viajando a España y su fichaje se podría hacer oficial en cuestión de horas. El marfileño llega al club tras una operación que ronda los 125 millones de euros. El futbolista llega con las expectativas muy altas sobre su rendimiento, se espera que se adueñe de la banda derecha.

El Madrid su próximo partido de pretemporada a la vuelta de la esquina. El equipo se enfrentará al Ferencváros este sábado 8 de agosto. El encuentro se disputará en el Groupama Aréna, en Hungría. Bernardo Silva tendrá la oportunidad de debutar vestido de blanco, incluso Yan Diomandé podría tener sus primeros minutos pese a estar recién llegado, al igual que le ocurrió a Carlos Espí.