Diomande, Endrick y Mastantuono entran en la lista definitiva para ganar el Golden Boy

El Golden Boy ya conoce a sus 25 finalistas para saber quién sucederá a Desiré Doué con el premio al mejor joven futbolista del año. Después de que el pasado mes de agosto se conociera la lista provisional de los 100 candidatos, el Real Madrid puede presumir de ser uno de los clubes que tiene más representación, con hasta tres jugadores en la lista definitiva: Diomande, Endrick y Mastantuono.

La única mala noticia ha sido la caída de Thiago Pitarch después de haber estado preseleccionado. Pero el club madridista tiene opciones firmes de dar pelea en el galardón. En el foco principal está Yan Diomande, fichaje estrella del pasado verano que se convirtió en el más caro de la historia en el Santiago Bernabéu. Junto a él está Endrick, que cuajó una gran temporada cedido en el Olympique de Lyon durante los seis meses que estuvo de préstamo.

Pero la sorpresa ha sido Franco Mastantuono, que, aunque no entró entre los 20 principales candidatos, sí fue nominado al estar dentro de la lista de las wild cards, es decir, una de las cinco elecciones directas de Tuttosport para tener una plaza extra para optar al Golden Boy. Aunque no tuvo su mejor año en el Real Madrid, el argentino se marchó cedido a la Fiorentina y ha tenido destellos de la magia que tenía en River Plate.

En el resto de candidatos figuran nombres potentes como Zaïre-Emery, campeón de la Champions con el PSG, jugadores del Barcelona como Pau Cubarsí, Marc Bernal y Xavi Espart. También otras estrellas internacionales como Estevao (Chelsea), Prestianni (Benfica), Karl (Bayern) y Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

Los 25 candidatos del Golden Boy 2026