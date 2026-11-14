Feijóo anuncia que elevará Vivienda a una vicepresidencia: «Es el mayor problema de España»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que si gobierna, situará las políticas de vivienda «en una Vicepresidencia» porque «es el principal problema de España». «Ha pasado de ser el problema número 15 al principal problema de los españoles por la incompetencia y la dejadez del Gobierno de Sánchez», ha denunciado.

Feijóo se ha pronunciado así en un mitin en Santiago de Compostela, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, al que han asistido 8.000 personas, en el que ha resumido los ochos años de Pedro Sánchez en La Moncloa: «De Ábalos a Puente y siempre Sánchez. Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia».

Feijóo ha preguntado a los asistentes, entre quienes se encontraba José Manuel Romay Beccaría, presidente de honor del PP de Galicia, si recordaban «quién fue el primer ministro» al que el líder del PSOE «dio la responsabilidad» de las políticas de vivienda.

«Ese ministro se llama José Luis Ábalos. Ahora, voy ha hacer una pregunta aún más difícil: ¿sabéis cómo se llama la actual ministra de Vivienda? ¿No? Lo comprendo perfectamente», ha ironizado, sellando el compromiso de que con él, la vivienda estará dentro de una Vicepresidencia y que construirá un millón de viviendas. No habrá un Ministerio de Vivienda por su objetivo de recortar carteras.

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