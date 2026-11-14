La ‘kale borroka’ revienta un acto del PP en Hernani: lanza cohetes, piedras y botellas a los participantes y agrede a los asistentes

La kale borroka ha reventado este sábado un acto del PP en Hernani: una turba de violentos antisistema ha lanzado cohetes, piedras, huevos y botellas a los participantes y ha agredido a los asistentes. «Ésta es la libertad que se sigue respirando en el País Vasco con los socios nazis de Pedro Sánchez», denuncian los ciudadanos en redes, compartiendo vídeos del brutal ataque con el que la kale borroka ha sembrado nuevamente el caos en las calles.

Los agentes que han intervenido han quedado totalmente desbordados ante la turba de radicales, ya que sólo han sido desplegados seis ertzaintzas frente a los 200 cachorros de Arnaldo Otegi, líder de Bildu y socio de Pedro Sánchez, que han protagonizado el ataque.

«Hoy en Hernani una caterva de proetarras nos ha agredido a base de petardos, huevazos y pedradas. Esta violencia la sufrimos por ser del PP en el País Vasco», ha denunciado Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa. «Exijo a la Ertzaintza que garantice la seguridad», ha reclamado, denunciando el escaso dispositivo desplegado por el Gobierno vasco. Además, ha dejado claro que el terrorismo callejero no amedranta al PP y que mañana seguirán los actos de campaña en Zumárraga.

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