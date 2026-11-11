Huelguistas violentos agreden a dos jóvenes del PP vasco en Baracaldo y vandalizan la sede del partido

Huelguistas violentos han agredido este miércoles a dos jóvenes del PP vasco en Baracaldo y han vandalizado la sede del partido en esta localidad vizcaína. Así lo han denunciado los populares en redes sociales, indicando que estos dos miembros de Nuevas Generaciones han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios de Urgencias.

«Miembros de la manifestación que ha recorrido Barakaldo esta tarde han agredido a miembros del Partido Popular al paso de nuestra sede, causando daños personales y materiales. Dos jóvenes de NNGG han tenido que acudir a Urgencias con heridas abiertas y contusiones causadas por los manifestantes», ha señalado el PP vasco en redes sociales.

«Un caso más de la radicalidad de izquierda que no acepta la alternancia y quiere impedir la libertad política. Inaceptable conducta antidemocrática de la izquierda vasca. Condenamos con firmeza estas agresiones», ha subrayado el partido de Alberto Núñez Feijóo.

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre se ha puesto en contacto con los agredidos para trasladarles su apoyo. «Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen. Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes. Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás», ha afirmado Feijóo en redes.

Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen. Acabo de hablar con Miguel y Daniel, que están en el hospital. Y tienen mi compromiso: Ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes.

Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2026

Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha rechazado estas agresiones cargando contra la «izquierda siniestra, siniestra izquierda». Además, el PP de Vizcaya ha declarado que «la violencia política no tiene cabida. De ningún tipo. No nos van a intimidar ni a silenciar. Exigimos responsabilidades. Ni miedo ni impunidad», ha aseverado.

También Esther Martínez, secretaria general del PP vasco y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, ha arremetido contra los agresores encapuchados, a los que ha calificado como «gentuza que no sabe convivir».

Miembros de la manifestación que ha recorrido Barakaldo esta tarde han agredido a miembros del Partido Popular al paso de nuestra sede causando daños personales y materiales‼️ Dos jóvenes de NNGG han tenido que acudir a urgencias con heridas abiertas y contusiones causadas por los manifestantes. — Partido Popular Vasco (@PPVasco) November 11, 2026

No ha sido este el único ataque que los violentos huelguistas han protagonizado este miércoles contra una sede del PP vasco. También ha sido vandalizada con pintadas la sede del partido en Vitoria.

«Esta huelga es política. Quieren ocultar su fracaso atacando nuestra sede en Vitoria y violentando a quienes democráticamente defienden su derecho a trabajar. No nos van a amedrentar. Seguimos», ha escrito en redes el presidente de los populares alaveses y portavoz en las Juntas Generales de Álava, Iñaki Oyarzábal.

Reivindico el derecho al trabajo en este día de huelga. Quien quiera ir a trabajar, abrir su comercio o sacar adelante su negocio también tiene que poder hacerlo. Y más aún cuando esta huelga no se dirige contra el Gobierno, sino que se hace contra la oposición. https://t.co/Cfscsr7Igo — Iñaki García Calvo (@IGarcia_Calvo) November 11, 2026

Asimismo, el concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki García Calvo, ha condenado este ataque y ha participado en las tareas de limpieza de las pintadas. «Reivindico el derecho al trabajo en este día de huelga. Quien quiera ir a trabajar, abrir su comercio o sacar adelante su negocio también tiene que poder hacerlo. Y más aún cuando esta huelga no se dirige contra el Gobierno, sino que se hace contra la oposición», ha declarado García Calvo.

«Huelga preventiva»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, también ha trasladado su solidaridad a los dos jóvenes de Nuevas Generaciones que han resultado heridos. «Todo nuestro apoyo a nuestros compañeros Miguel Adán y Daniel Furiol, agredidos por defender la sede de nuestro partido en Barakaldo. Ambos han sido atendidos por los servicios de emergencia. Es intolerable que quienes solo quieren trabajar, defender sus ideas y hacer vida normal, tengan que sufrir este tipo de violencia», ha escrito en su cuenta oficial de X.

Previamente, el dirigente popular expresó su respeto por quienes han decidido secundar la huelga, exigiendo también que se respetase a quienes habían decidido acudir a su puesto de trabajo porque «tanto derecho hay a hacer huelga como a no hacerla».

«Los sindicatos han decidido despertar de la siesta después de ocho años sin salir a la calle y han decidido salir de esa hibernación y durante esta jornada han celebrado una huelga que, yo diría, es preventiva frente al próximo Gobierno de España, no una huelga frente al Gobierno que ha gobernado nuestro país durante estos años», declaró Tellado en un acto en Huesca junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. «De alguna forma estamos ante el último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez y a su Gobierno», añadió.

El número dos del PP enfatizó que estos huelguistas «no se movilizan contra quien ha encarecido, como nunca, el coste de la vida, contra quien ha reventado el mercado de la vivienda en España, contra la corrupción de ocho años de este Gobierno», sino «contra quien tiene un proyecto para arreglar todos estos asuntos de aquí en adelante, contra el verdadero partido de los currantes, que es el Partido Popular», apostilló.