Pedro Sánchez no hace huelga: OKDIARIO le sorprende saliendo de Ferraz tras grabar otro podcast en la sede nacional del PSOE. El presidente del Gobierno sigue así su estrategia digital de dar entrevistas de cara a las elecciones del próximo 29N.

Los sindicatos vuelven a convocar una huelga general 14 años después de levantarse contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras ocho años de legislatura de Pedro Sánchez han vuelto a secundar un paro alentado por el Ejecutivo socialista y sus socios que no han sido capaces de solucionar los problemas de los trabajadores en las últimas legislaturas.

Pedro Sánchez ha decidido no ir a apoyar a los trabajadores esta mañana y se ha trasladado hasta la sede socialista de la calle Ferraz. El presidente del Gobierno ha llegado en torno al mediodía y ha salido pasadas las 14:00 horas.

El líder del Ejecutivo ha tratado de mantener con total discreción esta cita privada en Ferraz. Tal y como ha podido comprobar OKDIARIO en el lugar de los hechos, Sánchez sólo ha entrado con sus jefes de escolta al edificio mientras otros esperaban fuera con varios coches aparcados a las puertas de la sede.

El presidente ha entrado al garaje de Ferraz en su Audi color azul. Delante de su vehículo y detrás tenía hasta cuatro coches de escolta que le han llevado desde el Palacio de La Moncloa hasta la sede de los socialistas y viceversa.

Mientras Sánchez estaba en Ferraz, tan sólo a dos kilómetros de la sede nacional del PSOE, los manifestantes de diferentes sindicatos trataban de cortar la Gran Vía en una manifestación en la que ha habido algunas cargas policiales. Han provocado el cierre de algunos negocios y manifestantes radicales han tratado de saltar el cordón policial.

La huelga general ha tenido escaso seguimiento, pero lo cierto es que algunos piquetes han alterado la normalidad en algunos puntos. A primera hora de la mañana, se han producido varios cortes en la M-30 a la altura de Puente de Vallecas y de Legazpi. Además, la Policía Nacional ha tenido que escoltar a los autobuses de la EMT en Entrevías, ya que los manifestantes han intentado cortar su circulación.

Inicia la campaña en Alcorcón

Pedro Sánchez se ha dedicado durante la precampaña a recorrer España para saludar a la militancia, a dar entrevistas y grabarse podcast. Ayer martes 10 de noviembre no quiso ir al funeral de las víctimas del accidente ferroviario de Urda por estar en Manresa (Cataluña) grabando un podcast con Jordi Wild. OKDIARIO le sorprendió entrando en la casa del creador digital mientras unas personas rebuscaban en la basura y los sindicatos preparaban la huelga general.

La campaña electoral comenzará a las 0:00 horas del viernes 13 de noviembre y Sánchez ya tiene previsto hacer su primer gran acto electoral en Madrid. Según ha podido saber este periódico se baraja que se pueda celebrar en el Polideportivo Los Cantos de Alcorcón (Madrid).

Sánchez se dispone así a arrancar la campaña que durará 15 días desde el cinturón rojo de Madrid donde gobierna el PSOE. Las autoridades locales de Alcorcón como la alcaldesa Candelaria Testa tienen previsto acompañarle, según las fuentes consultadas.