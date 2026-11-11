Feijóo iniciará la campaña el viernes en Madrid con un «gran acto» junto a Ayuso y jóvenes del PP

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, iniciará este viernes en Madrid la campaña electoral con un «gran acto» junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, candidatos del partido al 29-N y jóvenes del PP, que tendrán especial protagonismo.

Según ha podido saber OKDIARIO, la convocatoria está prevista para las 11 horas y de espera la participación de portavoces de Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP que lidera Ignacio Dancausa, integrante además de la lista por Madrid de los populares al Congreso de los Diputados.

Como ocurriera el pasado 10 de octubre, cuando Feijóo arrancó su precampaña junto a Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en un acto multitudinario de precampaña en Ifema, el líder del PP ha querido también empezar la campaña oficial en Madrid tras la pegada de carteles de la víspera en Badalona (Cataluña). Esta última con el alcalde de esta ciudad y cabeza de lista por la provincia de Barcelona, Xavier García Albiol.

En las elecciones generales de 2023, Feijóo inició este primer día de campaña con una visita a su pueblo, Los Peares, en Orense, donde «empezó todo» y desde donde pidió el «cambio» para España. Un reclamo que no se materializó pese a ganar las elecciones. En su aldea natal, estuvo arropado por su pareja, Eva Cárdenas, su madre y su hermana.

Entretanto, para la cita de este viernes, las fuentes consultadas por este periódico apuntan además que la «reconstrucción nacional», concepto que da nombre al programa electoral del PP presentado este martes en Madrid, estará muy presente en el «gran acto» con jóvenes de este viernes.

De hecho, en dicho programa, de 82 páginas y 249 medidas, los jóvenes están muy presentes, sobre todo en el bloque dedicado a «recuperar la ambición y la autoestima».

«Queremos que ese joven pueda marcharse de casa de sus padres porque puede, que ese autónomo trabaje para sí mismo antes que para pagar la cuota y que esa empresa crezca sin pedir perdón. Cuando eso ocurra, España habrá recuperado algo más que la ambición. Habrá recuperado la autoestima. Volveremos a ser una nación que deja de preguntarse hasta dónde puede aguantar, y decidiremos, juntos, hasta dónde queremos llegar», señalan los populares.

En materia de vivienda, el PP plantea la creación de una «Hucha Hogar Joven». Con esta propuesta, los jóvenes menores de 40 años podrán aportar hasta 2.000 euros al año a una cuenta de ahorro para la compra de su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20% de lo aportado. El límite de aportaciones acumuladas será de 40.000 euros. Los rendimientos generados estarán exentos de tributación siempre que el ahorro se destine a la compra de la primera vivienda.

Además, añade el programa, estos jóvenes podrán acceder a un aval por un importe equivalente al ahorro acumulado, hasta un máximo de 40.000 euros, para obtener financiación a un tipo de interés bonificado.

Por otro lado, el principal partido de la oposición también ofrece a los jóvenes, en caso de gobernar tras el 29-N, no pagar el IRPF el primer año tras la mayoría de edad y «mucho menos» que ahora en los tres siguientes. «Reduciremos el IRPF de los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante los cuatro primeros años en que paguen IRPF. La reducción será del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. Se aplicará desde la primera declaración tras la aprobación de la ley», aseguran los populares.