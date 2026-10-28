Xavier García Albiol estalla por el caso de la familia marroquí que cobraba 2.450 euros de ayudas: «No puede ser que en España estemos manteniendo a familias de fuera»

El alcalde de Badalona y número 1 del Partido Popular por Barcelona para las próximas elecciones generales, Xabier Garcia Alonso, ha calificado de «escándalo» la situación del desahucio de una familia marroquí en Vitoria ocurrido el 23 de octubre. La familia de origen marroquí cobraba 2.454 euros mensuales en ayudas públicas. Albiol preguntaba en sus redes sociales: ¿Cuántos cobráis 2.450 euros en ayudas? ¿Y trabajando?

El militante del Partido Popular pronunciaba su indignación con la gestión de partidos de izquierda: «No puede ser que en España estemos manteniendo a familias de fuera». Recalcó que a muchas familias españolas que atraviesan dificultades económicas no reciben el mismo nivel de cobertura.

Albiol acusaba a los partidos de izquierda de ser los responsables directos de crear un modelo económico que vulnerabiliza a los propietarios frente a la ocupación irregular. También señala que la izquierda mantiene asignaciones económicas sin un control adecuado.

Contexto del caso

La familia llevaba desde 2021 okupando el domicilio de un particular. El dueño del inmueble, reconocido como una persona en situación de vulnerabilidad social y económica, llevaba 5 años de litigio para recuperar su casa. El propietario declaró en 2019 que no renovaría el contrato por necesidad familiar extrema. Tanto él como su esposa embarazada y su hijo vivían de alquiler en una habitación.

La familia marroquí estaba compuesta por un padre, que ejercía como imán, su mujer y seis hermanos de edad a su cargo. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz rechazó la adjudicación extraordinaria de una vivienda pública de emergencia al constatar en sus informes que la familia conocía su desalojo desde 2019. Desde entonces, la familia marroquí rechazó alternativas habitacionales previas e incluso realizó un viaje de vacaciones de 38 días a su país de origen este mismo verano.

¿Qué ayudas recibía la familia?

En 2026, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, por una familia de dos adultos y más de tres menores a su cargo, asciende a 1.613,92 euros. Además de esta ayuda, recibía la renta de Garantía de Ingresos, gestionada por el Gobierno Vasco. El Complemento para la Infancia se sumaba a la cuantía, entregándose una cantidad por cada hijo. La familia también recibía la Prestación Económica de Vivienda (PEV), partidas complementarias de Ayudas de Emergencia Social (AES) y el apoyo de alimentos físicos básicos del Banco de Alimentos.