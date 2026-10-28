El sindicato ferroviario denuncia que «apenas ha cambiado nada desde Adamuz»: «Seguimos exigiendo aquella auditoría exhaustiva»

El sindicato ferroviario ha denunciado públicamente que «apenas ha cambiado nada desde Adamuz», en relación al accidente ferroviario que se produjo hace más de 9 meses y en medio de la consternación por el siniestro de este miércoles, en el que un AVE ha colisionado a las 8:35 horas de la mañana con un tren Iryo entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, en la línea Madrid-Sevilla, con un primer balance de al menos medio centenar de muertos.

«Apenas ha cambiado nada, seguimos exigiendo aquella auditoría exhaustiva que pedimos en su momento con Adamuz, y que se investigue y se ponga el foco en las inversiones que se han realizado en la línea», ha declarado Joan Rodríguez, del sindicato ferroviario, en El Programa de Ana Rosa (Telecinco).

Ana Rosa Quintana ha sido quien le ha planteado la pregunta de si «han mejorado o cambiado las vías, o los sistemas de seguridad», una cuestión que se ha encontrado con la negativa del portavoz. «Os movilizasteis mucho después de Adamuz pidiendo seguridad», ha recordado la presentadora.

Asimismo, la periodista ha replicado para exponer la versión de Renfe, que asegura que «sí que ha cumplido con todos los compromisos que asumió tras Adamuz», un relato que ha quedado cuestionado por el sindicato ferroviario, cuando el portavoz ha pronunciado inmediatamente un «bueno…», seguido de un silencio cargado de significado.

«No creo que esté cumpliendo con todos los compromisos, pero no vamos a entrar a debatir sobre esto para no ensuciar lo de ahora [el accidente de este miércoles]», ha sentenciado Joan Rodríguez.

Ante la duda de si «ha podido ser un fallo en el sistema de seguridad», tal y como ha trasladado la presentadora, el sindicato ferroviario ha señalado que «es muy pronto para saberlo».

En el Iryo del siniestro producido este miércoles, en las citadas localidades toledanas, viajaban 146 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE trasladaba a 397 personas. Según las primeras informaciones, un tren de Alta Velocidad de Renfe ha impactado contra un convoy de Iryo, que se encontraba detenido en la zona. El primero había salido de Madrid y se dirigía a Sevilla. El choque ha provocado el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo. Dos coches han caído por un terraplén y han quedado completamente calcinados.

Tras el accidente, Adif ha calificado el siniestro de «incidencia», y ha comunicado a los usuarios de que «se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes».