Adif llama «incidencia» a la tragedia ferroviaria de Toledo con al menos 46 muertos

Adif, entidad pública empresarial española dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige Óscar Puente, ha llamado este miércoles «incidencia» a la tragedia ferroviaria que ha provocado decenas de muertos, al menos 46 confirmados, tras la colisión de un tren AVE de Renfe con un Iryo.

A las 9:38 horas del miércoles, 20 minutos después de informar de que se encuentra «interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes», ha hablado en su cuenta oficial de X InfoAdif de una «incidencia» ocurrida entre las localidades de Mora y Orgaz y Urda, en el PK 118, «entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla».

Adif, según las primeras teorías, habla de que se habría producido «un error humano» que habría derivado en la colisión a la altura de Urda entre el tren AVE de Renfe y el Iryo que ha provocado la tragedia.

⚠️Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

La incidencia ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda, en el PK 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla. — INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026

Los sindicatos ferroviarios hablan ya de decenas de muertos, con un número que podría ascender a 46 fallecidos. Por su parte, el Gobierno ha informado de al menos 10 muertos debido a la colisión, que se habría producido, según los primeros indicios, después de que el AVE de Renfe haya alcanzado al tren Iryo por detrás, lo que habría provocado el descarrilamiento de los vagones. Una testigo ha relatado que el tren Iryo «saltó por los aires» tras ser embestido por el tren de Renfe.

La colisión se ha producido a las 8:54 horas a la altura de la estación de la localidad toledana de Urda, en la línea Madrid-Sevilla. Según las primeras informaciones, el tren Iryo viajaba con destino a Sevilla y, por detrás, circulaba el tren de Renfe, que ha colisionado contra él. Dos vagones habrían caído por un terraplén y han quedado calcinados, tal y como muestran las imágenes. Se desconoce por qué el AVE no frenó a tiempo.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. Adif ha comunicado que «se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes».