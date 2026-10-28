Accidente de trenes Iryo y AVE en Toledo, en directo hoy | Última hora de las causas, dónde ha sido, número de heridos y víctimas y comparecencia de Óscar Puente
Un tren de Iryo y un AVE de Renfe han sufrido una colisión este miércoles a la altura de los Yébenes (Toledo)
Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE a la altura de Urda (Toledo)
Un accidente ferroviario en Toledo. Un tren de Iryo y un AVE de Renfe han sufrido una colisión este miércoles, alrededor de las 9:00 horas, a la altura de Los Yébenes (Toledo), en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Según las primeras informaciones, Adif ha suspendido la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía mientras se esclarece lo ocurrido. Por el momento, se desconoce el alcance del accidente y no hay datos confirmados sobre el número de heridos o posibles víctimas mortales. La información continúa en desarrollo y se espera que en los próximos minutos se conozcan nuevos detalles sobre el suceso.
La ex ministra Fátima Báñez viajaba en uno de los trenes
Una de las afectadas por el accidente ferroviario ha sido la ex ministra Fátima Báñez. Fuentes del PP confirman que la presidenta de la Fundación CEOE se desplazaba a Sevilla para participar en el acto del Día de la Empresa, organizado por la CEA.
La Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, de Getafe y el 12 de Octubre
La Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, de Getafe y el 12 de Octubre para la atención de heridos en el accidente ferroviario en la provincia de Toledo. Además, hay 922 camas del Servicio Madrileño de Salud para cualquier contingencia.
¿En qué consiste el fallo humano?
El fallo humano en este accidente ha consistido en que un operario de la central pidió que se reanudase la marcha del tren antes de tiempo, dando lugar al choque entre los dos convoyes.
Los enfermeros envían sus condolencias y se ponen a disposición de las autoridades por el accidente de trenes
El Consejo General de Enfermería (CGE) ha expresado su «consternación» por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), transmitido sus condolencias a familiares, amigos y conocidos de las víctimas y heridos, puesto a disposición de las autoridades estatales y autonómicas para colaborar de forma estrecha en esta catástrofe.
«Trasladamos nuestro más profundo pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del trágico accidente ferroviario en Urda. El esfuerzo de los servicios de emergencias y, en especial, de las enfermeras que están atendiendo a las víctimas, está siendo encomiable, a pesar de las numerosas dificultades», expresa el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.
«En un día tan triste como el de hoy, queremos estar al lado de las víctimas, de sus seres queridos y también de todos los equipos de emergencia y sanitarios que se han desplazado desde el primer minuto al lugar de los hechos y que trabajan sin descanso. Las enfermeras siempre estaremos para cuidar, acompañar y ayudar a toda la población y mucho más en momentos tan dolorosos como este», sigue Pérez Raya.
Felipe VI: «Transmitimos a las familias nuestro pésame»
El Rey, Felipe VI, ha trasladado su pésame a las familias de los fallecidos tras el accidente ocurrido esta mañana en Urda, Toledo, que lleva 50 fallecidos hasta este momento.
Los heridos, prioridad para Protección Civil en sucesos como el de Urda: «Se priorizan los casos más graves»
El secretario estatal de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias, Juan Antonio Iborra Bernal, ha explicado que la atención a los heridos es prioritaria en sucesos como el de Urda (Toledo), donde han fallecido al menos diez personas tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.
Según ha explicado, Adif es «en teoría» quien debe comunicar al 112 lo sucedido en un accidente de estas características. También pueden ponerse en contacto con el teléfono de emergencias los ciudadanos que hayan presenciado el accidente o se hayan visto afectados por él. Estas llamadas se pueden geoposicionar, lo que permite obtener una localización bastante precisa del lugar del accidente.
«Se envían los protocolos y lo que se hace es constituir lo que se llama un Puesto de Mando Avanzado. En el Puesto de Mando Avanzado lo que se reúne son los responsables de cada una de las agencias o de los servicios que intervienen», ha señalado.
Los maquinistas de Renfe habían convocado una huelga este jueves por la «falta de seguridad ferroviaria»
Los maquinistas ya habían convocado una huelga este jueves debido a la «falta de seguridad ferroviaria».
El Iryo llevaba 20 minutos parado debido a un «problema de geolocalización»
El tren Iryo llevaba 20 minutos parado en las vías debido a un problema de «geolocalización».
El Parlamento andaluz suspende su Pleno de este miércoles y jueves y convoca un minuto de silencio a mediodía
El Parlamento de Andalucía ha suspendido su actividad prevista para este miércoles y este jueves, días 28 y 29 de octubre, que incluía la celebración de un Pleno, así como ha convocado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, en el que se calcula que han muerto al menos 30 personas.
La Junta de Portavoces del Parlamento andaluz ha acordado la suspensión de la actividad de la Cámara prevista para este miércoles y jueves por asentimiento y a propuesta de la presidenta de la institución, Ana Mestre.
En una reunión de la Junta de Portavoces convocada este mismo miércoles por la mañana al hilo de este siniestro, la presidenta del Parlamento ha lamentado que pueden ser «muchos, por desgracia, los andaluces que estén heridos y sean víctimas de este accidente», dado que ha afectado a dos trenes de la línea Madrid-Sevilla.
Vecinos de Los Yébenes se movilizan para llevar agua y comida a los afectados por el siniestro ferroviario
Varios establecimientos de Los Yébenes (Toledo) han convocado una recogida urgente de agua y comida que no necesite calentarse para llevarla a la gente que se encuentra en las inmediaciones de los trenes siniestrados este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla cerca de esta localidad.
El punto de recogida se ha establecido en la Plaza Valderas y Pedraza número 14 de Los Yébenes y se ha difundido a través de las redes sociales a los vecinos de Los Yébenes.
En concreto, estos establecimientos demandan principalmente botellas de agua individuales y comida que no necesite calentarse y sea fácil de transportar.
C-LM dice que todos los heridos han sido evacuados de los trenes y hacen un llamamiento a donar sangre
La consejera portavoz de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha asegurado que todos los heridos han sido evacuados fuera de los trenes y los medios de rescate van a proceder a extraer a los cadáveres que se han producido en el accidente tras chocar un AVE con un Iryo en Urda (Toledo).
«Todos los heridos están fuera de los vagones y se va a proceder a la extracción de cadáveres», ha explicado la consejera en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press. Según ha señalado, han priorizado la atención a los heridos y ha precisado que la información que tiene el Gobierno de CLM es que son 30 los fallecidos por el momento, pero que esa cifra se elevará.
Todas las consejerías de Sanidad de todas las CCAA se han puesto a la disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha, no obstante, ha pedido que quien esté en disposición de donar que se acerque a los hospitales para donar sangre.
Fallece un maquinista en prácticas tras el accidente en Urda
El maquinista en prácticas David Cabañas ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo, según fuentes consultadas por OKDIARIO. En el AVE implicado viajaba también Antonio Acedo, que figuraba como maquinista titular del convoy, de acuerdo con esas mismas fuentes.
Medios sanitarios y la policía se despliegan en el Hospital de Toledo a la espera de los primeros afectados
Un despliegue de medios sanitarios y de Policía Nacional y Local aguardan este mediodía a las puertas de las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo ante la llegada de los primeros heridos y afectados tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda.
Un cordón policial cerca el acceso a las puertas de Urgencias y varias decenas de sanitarios están preparados para recibir a los posibles afectados que van llegando.
Además, se ha dado orden de que se desaloje el parquin de Urgencias de este hospital, que poco a poco se va vaciando de vehículos.
Del mismo modo, ha llegado un helicóptero sanitario, y tal y como ha podido saber a Europa Press, transportaba a un herido en el accidente.
El domingo hubo una incidencia en la misma vía que paralizó el trayecto casi media hora
El pasado domingo 25, en el trayecto de los pasajeros que viajaban hacia Sevilla, hubo una incidencia que paralizó el trayecto durante al menos 20 minutos a la altura de Los Yébenes (Toledo).
Renfe evalúa los daños personales y recaba información para saber el alcance del accidente
Renfe subraya que está centrada en la evaluación de los daños personales y recabando información para conocer el alcance del accidente producido esta mañana en la provincia de Toledo entre un tren AVE y otro de Iryo.
Al menos 50 personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, han informado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como «un mínimo».
Renfe, que confirma que hay personas fallecidas, pero no concreta la cifra, ha informado en una nota de que ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF), y ha puesto a disposición de los familiares y de los viajeros un teléfono de información: el 900 10 10 20.
El Rey habla con el presidente de Castilla-La Mancha tras el accidente ferroviario en Urda
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha hablado durante unos minutos con el Rey Felipe VI, que se ha interesado por el accidente ferroviario registrado en la localidad toledana de Urda, tras chocar el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076.
Así lo han confirmado fuentes del Gobierno regional que indican que la llamada se habría registrado una vez el titular del Gobierno castellanomanchego se ha desplazado hasta el lugar del siniestro.
Desde la Casa Real han expresado además su conmoción y preocupación por el accidente ferroviario en Urda. «Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas», ha escrito en un mensaje en ‘X’.
En la publicación, la Casa del Rey también ha mostrado su apoyo a los equipos de emergencia «y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias».
Mario Pérez, corresponsal de OKDIARIO en Atocha: «La gente tiene mucho miedo de volver a coger un tren»
Mario Pérez, corresponsal de OKDIARIO en Atocha, ha informado que en la estación de la capital las personas tienen «miedo de volver a coger un tren». «A un grupo de personas que iban a Málaga les han cancelado el viaje, no les han devuelto nada, simplemente se lo han cancelado», asegura.
Casa Real: «Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos»
La Casa Real ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha dicho lo siguiente: «Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias».
Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas.
Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias.
— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026
La Guardia Civil tras llegar al lugar del siniestro en Urda (Toledo): «Hay cadáveres entre los hierros»
Según han confirmado los agentes de la Guardia Civil al llegar al lugar del accidente ferroviario a ABC: «Había cadáveres entre los hierros, entre los amasijos de restos de los vagones. Es una auténtica tragedia de una magnitud enorme», han dicho unos agentes.
Óscar Puente comparecerá a las 13:00 horas
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá a las 13:00 horas para hablar del siniestro ocurrido en Urda entre un AVE y un tren Iryo, que deja por el momento 50 fallecidos.
Renfe habilita un teléfono de emergencia
Renfe ha habilitado el teléfono 900 10 10 20, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares.
«Rogamos que, para cualquier otra gestión o petición de información, se evite llamar a este número», subrayan.
Muere el operario en prácticas desaparecido en el accidente
Se ha confirmado el fallecimiento del operario en prácticas desaparecido en el accidente ferroviario en Urda. Por el momento, el maquinista del AVE sigue desaparecido.
Juanma Moreno pone a disposición de C-LM todos los recursos de Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que pone a disposición de Castilla-La Mancha «todos los recursos» de Andalucía para ayudar en las labores de rescate tras el accidente de Urda.
Abascal: «Otra vez muertos, otra vez tragedia, otra vez rabia por el abandono, la ruina y la traición que sufren los españoles»
El líder de Vox ha publicado un mensaje en redes en el que ha dicho: «Otra vez muertos. Otra vez tragedia. Otra vez rabia por el abandono, la ruina y la traición que sufren los españoles. Mi pésame para los familiares de los fallecidos en el gravísimo accidente ferroviario. Mi abrazo y solidaridad con los heridos. Y mi promesa de que no pienso descansar hasta que este gobierno, que es un organización criminal, se siente en el banquillo para responder de sus delitos».
Otra vez muertos. Otra vez tragedia. Otra vez rabia por el abandono, la ruina y la traición que sufren los españoles.
Mi pésame para los familiares de los fallecidos en el gravísimo accidente ferroviario. Mi abrazo y solidaridad con los heridos. Y mi promesa de que no pienso descansar hasta que este gobierno, que es un organización criminal, se siente en el banquillo para responder de sus delitos.
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) October 28, 2026
La cifra de fallecidos asciende a 50
Protección Civil ha confirmado que la cifra de fallecidos ha ascendido de 46 a 50.
La Guardia Civil se despliega en Urda
La Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico.
También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, del equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.
La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está siguiendo la evolución de la emergencia en contacto permanente con los equipos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.
El Ministerio del Interior ha activado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para el accidente ferroviario en la provincia de Toledo, a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Nogueras (Junts) pide atender a las víctimas y asumir responsabilidades por el accidente de trenes
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que la prioridad es atender a las víctimas y conocer el alcance real del accidente mortal de trenes en Toledo, y defiende que se deben asumir responsabilidades.
«No se pueden seguir ignorando los problemas graves que sufren las infraestructuras. Hay que asumir responsabilidades y trabajar para estar a la altura de una vez por todas», ha subrayado en un apunte en X.
Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda, y la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado al menos 10 fallecidos.
Pasajero atrapado: «Nosotros hemos tenido suerte, pero estamos muy cerca»
Un pasajero atrapado en el tren que está detrás del accidentado ha relatado a OKDIARIO que ellos «han tenido suerte», aunque ha asegurado que se encuentran «muy cerca», del lugar del siniestro, a sólo 5 kilómetros. «Aquí la situación está tranquila; la gente quiere ayudar, pero no podemos hacer nada. No hay luz, y cuando se pueda nos devolverán a Ciudad Real», ha asegurado.
La maquinista del Iryo se encuentra bien tras el accidente
La maquinista del Iryo se encuentra bien tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo.
Renfe activa el plan de asistencia a las víctimas del accidente ferroviario
Renfe ha anunciado este miércoles en sus redes sociales que se ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares (PAVAFF) y se ha puesto a disposición un teléfono de atención a familiares, el 900 10 10 20.
La compañía ha pedido, en redes sociales, que no se use ese número para otras gestiones o consultas de información, solo para afectados y familiares.
Fuentes de la operadora ferroviaria, han explicado que desde las 08:30 un AVE Madrid-Puerta de Atocha (08:00)-Sevilla Santa Justa (10:39) se encuentra detenido entre Mora y Urda (Toledo).
Renfe hace un año hizo un simulacro para comprobar la seguridad en la vía del accidente
Se acaba de confirmar que hace un año Renfe hizo un simulacro en la misma vía en la que ha sucedido el accidente para comprobar los puntos negros de esta. Estas son pruebas que se realizan en una serie de tests psicotécnicos de oposiciones o la seguridad vial y ferroviaria.
Efectivos de la UME se trasladan al lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo)
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazan hacia el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para ayudar en las tareas de rescate de las víctimas. Así lo han señalado fuentes de esta unidad, que, por el momento, desplaza a militares del primer batallón de Madrid. El accidente, que al menos ha causado 10 muertos, se ha producido en la línea del AVE Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, al alcanzar un tren de Renfe por detrás a uno de Iryo.
El maquinista del AVE y un operario en prácticas, desaparecidos tras el accidente
El maquinista del AVE y un operario en prácticas se encuentran desaparecidos tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.
Ayuso suspende el Consejo de Gobierno
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha asegurado que se ha suspendido el Consejo de Gobierno para centrarse «únicamente en servir a los afectados por el accidente de tren».
Suspendemos el Consejo de Gobierno para centrar nuestro trabajo únicamente en servir a los afectados por el terrible accidente ferroviario de esta mañana.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 28, 2026
Abascal denuncia la «insoportable degradación» de la infraestructura ferroviaria y no suspenderá su agenda
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este miércoles la «insoportable degradación» de la infraestructura ferroviaria, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en Toledo, y ha confirmado que no suspenderá su agenda de precampaña para precisamente continuar con estas denuncias.
El accidente ha dejado al menos 10 fallecidos, según un balance provisional. En una entrevista concedida a ‘Espejo Público’, Abascal ha mandado «un abrazo» a los familiares de las personas que viajaban en los convoyes y a los españoles «preocupados» por tener que viajar en tren, habida cuenta de la «degradación de las infraestructuras y de las instituciones» en España, que ve «francamente insoportable».
Abascal ha destacado que este accidente ferroviario se ha producido meses después del de Adamuz (Córdoba) en enero, un suceso que dejó 46 fallecidos, y cuando aún se desconoce «exactamente» que lo causó.
«Las informaciones señalaban precisamente a muchas deficiencias que tenían que ver con la gestión pública, con la falta de renovación de ls vías, incluso con que una parte de las contratas estaba empleado en mordidas o en señoritas de compañía», ha destacado el líder de Vox, en alusión al anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en prisión por delitos de corrupción.
Illa suspende su agenda de este miércoles
El presidente catalán, Salvador Illa, suspende su agenda pública y traslada todo su apoyo, así como el de la ciudadanía de Cataluña, a los afectados por el accidente ferroviario.
Aragón ofrece helicópteros sanitarios para colaborar en el rescate de heridos en el accidente ferroviario
El Gobierno de Aragón ha ofrecido los helicópteros sanitarios a Castilla-La Mancha para colaborar en las labores de rescate y asistencia a las personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).
El suceso se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles tras la colisión de un tren AVE con otro de la compañía Iryo en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, en la estación de la localidad toledana de Urda.
El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha informado de que tras conocer los hechos se ha contactado con el centro de emergencias 112 de Toledo para ofrecer los dos helicópteros sanitarios del Ejecutivo autonómico para colaborar en las labores de traslado de heridos a los centros sanitarios.
Óscar Puente llega al centro de control tras el accidente ferroviario en Toledo
El Ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado un mensaje a través de su cuenta de X para anunciar que ha llegado al centro de control que gestiona el accidente tras el choque de dos trenes. «En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido», señala el mensaje.
En el centro de control H24 desde 9:40 tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026
Abascal mantiene su agenda de este miércoles
El líder de Vox, Santiago Abascal, mantiene su agenda política de este miércoles tras el grave accidente de Urda.
Al menos 46 muertos en el choque de trenes de Toledo
Según Protección Civil, habría confirmado al menos 46 fallecidos, mientras las primeras informaciones apuntan a un posible error humano. Sin embargo, el balance de víctimas y las causas del siniestro deben tratarse con cautela mientras no exista una confirmación oficial verificable.
Puente se enteró del accidente justo antes de su intervención en el Foro Mundial de Infraestructuras
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, conoció la noticia sobre el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la localidad de Urda (Toledo) momentos antes de participar en la inauguración del World Infrastructure Forum (WIF), acto que abandonó de manera inmediata para desplazarse hasta el lugar de los hechos.
Según confirmaron fuentes del sector, la asistencia del titular del departamento estaba programada a primera hora de la mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Puente se disponía a realizar su intervención pasadas las 09:00 horas cuando recibió el aviso del siniestro acontecido en el municipio toledano, por lo que decidió cancelar su participación para trasladarse a la zona afectada.
Iryo lanza un comunicado
Iryo ha lanzado un comunicado en el que la compañía asegura que han puesto en marcha «todos los protocolos de emergencia». «Como consecuencia, todos nuestros servicios han sido suspendidos».
COMUNICADO OFICIAL: https://t.co/uuvRsvDUyU
— iryo.eu (@iryo_eu) October 28, 2026
López Miras pone a disposición de C-LM los medios de Murcia
El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este miércoles su «preocupación» por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y ha puesto a disposición del Ejecutivo de Castilla-La Mancha todos los medios autonómicos necesarios.
«Siguiendo con mucha preocupación las noticias que llegan de la colisión entre dos trenes a la altura de Urda, en Toledo. Desde el Gobierno de la Región de Murcia ponemos a disposición de Castilla-La Mancha todos los medios disponibles», ha escrito en su cuenta personal de la red social X.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha precisado que la «incidencia» ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.
Trasladan a Madrid a los heridos del accidente
Se están trasladando a Madrid a los heridos del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).
40 pasajeros extremadamente graves
Según las primeras informaciones, hay al menos 40 pasajeros muy graves que no han sido atendidos. Los servicios de emergencias están yendo al lugar del accidente.
El AVE embistió al Iryo
El accidente se ha producido después de que el tren AVE embistiera por detrás al tren Iryo.
Pedro Sánchez: «Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que ha expresado su «consternación» por el accidente ferroviario.
«Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, y con el presidente de Castilla-La Mancha. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias».
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.
Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas.
Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
La Comunidad de Madrid envía ayuda a Urda
Según ha confirmado la Comunidad de Madrid, se han enviado a Urda con: 8 dotaciones de Bomberos y 8 recursos del SUMMA 112. «Se habilita un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha», han dicho.
El PSOE cancela su agenda prevista para este miércoles
El PSOE ha cancelado su agenda de este miércoles debido al accidente ferroviario ocurrido en Urda. «Estamos pendientes de la información oficial al respecto», han subrayado.
Page: «Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que ha asegurado que sigue con «atención y preocupación» el accidente ferroviario en Urda. «En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda», ha subrayado.
Se prepara un pabellón para recibir a los pasajeros afectados por el accidente
El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha explicado que el Ayuntamiento está acondicionando un pabellón municipal ante la posibilidad de recibir a pasajeros afectados por el accidente. «Estamos preparando el pabellón, estamos habilitando una zona por si tiene que venir gente aquí», ha señalado.
Sánchez y Page van para el lugar del accidente
EL presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo manchego, Emiliano García Page, se dirigen a la zona cero del accidente ferroviario en Urda.
El Gobierno asegura que se trata de un «error humano»
Fuentes del Gobierno, tanto central como de Castilla-La Mancha, apuntan a un accidente muy grave en Toledo con muchos muertos, aunque aún no pueden confirmar cuántos. De momento tienen constatados 10, pero asumen que habrá más. La explicación del Ejecutivo apunta a un error humano, porque al fallar el sistema de seguridad, se detuvieron unos ocho trenes en la zona, después se les ordenó arrancar pero el Iryo no pudo hacerlo y quedó detenido.
Feijóo: «Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado un mensaje en sus redes sociales tras el devastador accidente de tren en Urda. «Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno», ha asegurado.
Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario.
Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias.
Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026
Cuatro vagones volcados tras el choque
Tras la colisión entre los dos convoyes, cuatro vagones han volcado, teniendo en su interior varios fallecidos, heridos y atrapados, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
Cerca de 40 muertos
Según los sindicatos ferroviarios, hay al menos 39 muertos, 5 heridos muy graves, 24 graves y 123 de diversa consideración.
Castilla-La Mancha activa su Plan de Emergencias por accidente de tren de Urda aunque aún no tiene constancia de fallecidos
El Gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la mañana de este miércoles en la estación de Urda (Toledo), aunque aún no tiene constancia de posibles fallecidos o heridos.
Así lo han explicado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, que han detallado que el Platecam ha sido activado en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo.
Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas.
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
El accidente ha ocurrido en la línea Madrid-Sevilla
Tal y como ha informado Adif, el accidente ferroviario ha ocurrido en la línea que cubre Madrid y Sevilla. «Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes», han asegurado.
La incidencia ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda, en el PK 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.
— INFOAdif (@InfoAdif) October 28, 2026
Caen por un terraplén dos vagones
Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén. La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, han precisado estas fuentes. Además, a través de sus redes sociales, Renfe ha informado de que la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida.
Accidente en Los Yébenes, Toledo
Un tren de Iryo y un AVE de Renfe han sufrido una colisión este miércoles a la altura de Los Yébenes (Toledo).
Clavijo dice que ahora toca «atender la emergencia» y espera que la clase política «esté a la altura»
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles a raíz del accidente ferroviario en Castilla-La Mancha que ahora toca «atender la emergencia» y disponer de toda la información «y habrá tiempo después de otras cuestiones».
En declaraciones a los periodistas ha pedido que la clase política española «esté a la altura» de un accidente de estas características e insistido en poder identificar a todos los afectados porque hay familias que «tienen que estar acongojadas» si tenían familiares en esos trenes.
«De aquí un mensaje de ánimo, de apoyo y máxima colaboración en lo que podamos», ha indicado, subrayando que también están «muy atentos» en su Gobierno para ver si hay algún canario entre los heridos o fallecidos.