Accidente de trenes Iryo y AVE en Toledo, en directo hoy | Última hora de las causas, dónde ha sido, número de heridos y víctimas y comparecencia de Óscar Puente

Un accidente ferroviario en Toledo. Un tren de Iryo y un AVE de Renfe han sufrido una colisión este miércoles, alrededor de las 9:00 horas, a la altura de Los Yébenes (Toledo), en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Según las primeras informaciones, Adif ha suspendido la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía mientras se esclarece lo ocurrido. Por el momento, se desconoce el alcance del accidente y no hay datos confirmados sobre el número de heridos o posibles víctimas mortales. La información continúa en desarrollo y se espera que en los próximos minutos se conozcan nuevos detalles sobre el suceso.