Vox homenajea a las víctimas de Urda en Valladolid con el himno a los caídos ‘La muerte no es el final’

Vox mantuvo este miércoles su acto de precampaña en Zamora como forma de homenaje a las víctimas del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que colisionaron un AVE de Renfe y un tren de Iryo dejando decenas de muertos y heridos.

Mientras el resto de partidos suspendían sus eventos, la formación liderada por Santiago Abascal decidió no cancelar la cita. El acto comenzó con los asistentes puestos en pie cantando La muerte no es el final, el emotivo himno que adoptaron las Fuerzas Armadas Españolas para honrar a los caídos por la patria.

Abascal ha expresado el pésame a las familias y aseguró que Vox compartía el luto de los españoles, pero rechazó que el duelo sirviera para silenciar las críticas al Gobierno por el estado de las infraestructuras ferroviarias. El líder de Vox vinculó el siniestro a lo que considera una gestión deficiente y criticó que se intente «amordazar» a su partido en un momento de dolor nacional, defendiendo que mantener la actividad política era también una forma de honrar a las víctimas exigiendo responsabilidades.