Vicente Vallés sobre la tragedia ferroviaria de Toledo: «Nuestros trenes eran seguros pero ya no»

Tras la tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre entre las localidades toledanas de Los Yébenes y Urda, en Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés ha querido hacer un editorial dedicado a las víctimas y analizando todo lo sucedido, recorriendo, además, el pasado de España como una potencia mundial en cuanto a seguridad en los trenes y cómo eso ha cambiado en los últimos años.

«Hubo un tiempo en el que España era un ejemplo para el mundo en materia ferroviaria. De hecho, éramos la envidia del mundo por nuestros trenes de alta velocidad», ha comenzado diciendo Vallés en el informativo de Antena 3.

El periodista ha continuado alegando que: «Era una red impecable, con unos trenes fantásticos, que salían a su hora y llegaban a su hora. Se viajaba con comodidad, sin apenas movimientos. Los pasajeros iban sin miedo, porque nuestros trenes eran seguros, rápidos y puntuales. Ya no».

Vallés ha recordado que el mantenimiento de las vías de trenes en nuestro país no ha sido el adecuado.»Por desgracia, los mecanismos de nuestro sistema ferroviario tienen fallos, de una índole o de otra. Y en ocasiones esos fallos tienen resultados trágicos», ha expresado el presentador.

Vallés, además, ha recordado la última gran tragedia ferroviaria de nuestro país que sucedió en enero de 2026. «Hace nueve meses, en el desastre de Adamuz, el fallo fue de la vía. Murieron 46 personas. Hoy el desastre ha sido en la localidad de Urda, en Toledo. Esta vez ha fallado el sistema de control; quizá también haya habido un error humano, eso está por confirmarse, lo determinará la investigación. Han muerto 68 personas».