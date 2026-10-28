La Policía carga contra los manifestantes que piden la dimisión de Óscar Puente ante el Ministerio de Transportes

Cientos de personas se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Transportes, en el paseo de la Castellana, en protesta contra el accidente donde dos trenes han chocado y han dejado al menos 68 víctimas mortales en Urda, Toledo. La Policía Nacional ha realizado cargas policiales contra los manifestantes que se habían concentrado junto al Ministerio de Transportes para exigir la dimisión del ministro, Óscar Puente.

La manifestación ha sido disuelta por efectivos de la Policía Nacional después de que algunos manifestantes comenzaran a protagonizar varios episodios de violencia en los que han lanzado bengalas y demás objetos, momento en el que se han producido cargas disuasorias. Algunos manifestantes han volcado cubos de basura, mientras otros lanzaban bengalas.

Las cargas policiales se han producido también en la calle Zurbano después del lanzamiento de bengalas. Al momento se ha producido una estampida cuando los agentes han lanzado gases lacrimógenos. Según Horizonte, la Policía recibió orden de desalojar la zona cuando comenzaron estas cargas.

En cuestión de minutos, la Castellana ha quedado vacía, con pequeños grupos dispersos. Durante la tarde, las redes sociales se han llenado de diferentes convocatorias para exigir responsabilidades al Gobierno traas el accidente ferroviario.

Los manifestantes se han dirigido contra la gestión de Óscar Puente y han exigido su dimisión o la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con consignas como «Óscar Puente asesino». «Ésto no es un Gobierno», han dicho varios de ellos. La movilización ha durado casi dos horas.