Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE a la altura de Los Yébenes (Toledo)
La colisión ha sucedido a la altura de Toledo cuando se encontraba yendo a Andalucía
Los equipos de rescate todavía no han acudido al lugar del accidente
Un tren de IRYO ha colisionado este miércoles alrededor de las 09:00 horas con un AVE, número 02080, a la altura de Toledo Yébenes, en la línea Madrid-Sevilla. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, los dos vagones han caído por un terraplén.
Renfe ha anunciado a través de su cuenta de X que la línea de circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Además, señala que han habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por los accidentes.
(Noticia en ampliación)
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