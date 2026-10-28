Nuevo accidente ferroviario: chocan un Iryo y un AVE a la altura de Los Yébenes (Toledo)

Un tren de IRYO ha colisionado este miércoles alrededor de las 09:00 horas con un AVE, número 02080, a la altura de Toledo Yébenes, en la línea Madrid-Sevilla. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, los dos vagones han caído por un terraplén.

Renfe ha anunciado a través de su cuenta de X que la línea de circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Además, señala que han habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por los accidentes.

(Noticia en ampliación)