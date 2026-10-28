El Gobierno culpa a «un error humano de un operador de Adif» de la segunda megatragedia ferroviaria en 10 meses

El Gobierno de Pedro Sánchez ha culpado ya en un primer momento a «un error humano de un operador de Adif» de la segunda gran tragedia ferroviaria acaecida en España en apenas 10 meses.

«Un error humano de un operador de Adif ante una avería del sistema principal de señalización es la posible causa del accidente», han señalado fuentes del Ejecutivo socialcomunista.

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado al menos 46 fallecidos en el accidente de Urda (Toledo), tras chocar un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla. No obstante, la integrante del Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page ha precisado que seguramente las cifras seguirán aumentando a medida que vayan trabajando los servicios de emergencia y bomberos que están trabajando allí.

En declaraciones a TVE, recogidas por Ep, Padilla ha afirmado que todavía desconoce los motivos por lo que uno de los trenes «parece que estaba parado», y el choque ha provocado que varios vagones hayan caído por un terraplén. La portavoz del Gobierno regional ha confirmado que en el Iryo iban 146 pasajeros más un bebé, mientras que en el AVE desplazaba a 397 personas.

En cambio, fuentes ferroviarias hablan de al menos 46 víctimas mortales, con más de 100 heridos de diversa consideración.

Por su parte, la compañía Iryo ha emitido el siguiente comunicado oficial: «Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118. Iryo ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación. Como consecuencia, todos nuestros servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados. Por el momento, no existe una previsión de restablecimiento de la circulación. Seguiremos informando de cualquier novedad a través de nuestros canales habituales», señala la nota.

Desde Adif, organismo dependiente del Gobierno y gestor del sistema ferroviario y la circulación, ha informado también de que «todos los trenes de esta línea se encuentran detenidos en estaciones del trayecto».

Entretanto, el Gobierno ha comenzado a cancelar su agenda. También lo ha hecho el PP, que tenía programados diversos actos de precampaña. «Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno», ha manifestado el jefe de la oposición en redes sociales.

Asimismo, fuentes de Génova han indicado que «el presidente del Partido Popular está en contacto con el presidente de Castilla-La Mancha y con el alcalde de Urda», a los que «ha trasladado todo su apoyo y solidaridad en estos momentos difíciles para las autoridades autonómicas y locales».

Desde Vox, el partido ha trasladado que su líder, Santiago Abascal, mantiene la convocatoria de los actos de precampaña programados para este miércoles en Santander y Valladolid. Y lo hará, precisamente, señalan desde Vox, para seguir «denunciando la desvergüenza de la campaña del amor del PSOE que causa muertos en España».