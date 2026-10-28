Puente tuiteó sobre Lula para ensalzar la «superioridad moral de la izquierda» media hora después de la tragedia ferroviaria

El ministerio de Transportes, Óscar Puente, siguió publicando posts en redes sociales sobre el izquierdista reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, para ensalzar la «superioridad moral de la izquierda» hasta media hora después del accidente ferroviario, en el que un tren AVE ha impactado por detrás a un Iryo que se había detenido más adelante. Ambos cubrían el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Ha habido al menos, 46 muertos, según Protección Civil.

La tragedia de Los Yébenes se ha producido a las 8:35 horas. La primera llamada a emergencias se produjo a las 8:54 horas. Pese a que había pasado ya más de media hora después de que se produjera el accidente, a las 9:08 horas, el ministro de Transportes no se encontraba atendiendo esta emergencia, sino tuiteando en su perfil oficial de X, antes Twitter.

El también ex alcalde de Valladolid respondió a un post en el que se adjuntaba un vídeo sobre la reacciones entre el momento en el que Lula supo que sería encarcelado y se comparaba la reacción de Flávio Bolsonaro, candidato conservador y rival en las últimas elecciones ante el izquierdista, al dejar el país.

«La superioridad moral de la izquierda», indicó el ministro, 34 minutos después de que se produjera la tragedia ferroviaria que ha dejado, al menos, 46 muertos, según Protección Civil.

La superioridad moral de la izquierda. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 28, 2026

Decenas de heridos

Según las primeras informaciones, el tren Iryo viajaba con destino a Sevilla y, por detrás, circulaba el tren de Renfe, que ha colisionado contra él. Dos coches habrían caído por un terraplén. Los vagones han quedado calcinados. Se desconoce por qué el AVE no frenó a tiempo. El Gobierno confirma hasta el momento diez muertos, pero Protección Civil informa de al menos 46. Hay además decenas de heridos de diversa consideración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha declarado «consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo». «Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes», ha declarado el dirigente socialista, así como con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

«Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas», ha declarado el jefe del Ejecutivo. «Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias», ha concluido.

Renfe ha comunicado un accidente en Urda y ha habilitado el teléfono 900 10 10 20, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares. «Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número», ha trasladado la empresa de pública de transportes. También han confirmado que se encuentra interrumpida la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.