La precampaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, podría estar cargada de sorpresas, según fuentes de Moncloa. Y entre ellas, no descartan la presencia de Lula da Silva, recientemente electo por cuarta vez como presidente de Brasil este domingo: «En esta campaña nada es una locura».

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se limitó a saludar los resultados del dirigente del brasileño Partido de los Trabajadores: «No puedo más que, como Gobierno, felicitar al presidente Lula por su victoria en las pasadas elecciones». Lo hizo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De puertas para adentro, fuentes de Moncloa no descartan la posibilidad de que el presidente brasileño esté en algún mitin de campaña y dicen que en «esta campaña nada es una locura».

El político brasileño podría pisar suelo español en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, en la que estarán presentes jefes de Estado y de Gobierno. Desde el Ejecutivo aún no confirman su presencia, pero aclaran que los representantes de los países americanos suelen ratificar su asistencia con pocos días de antelación. Sánchez y Lula se dieron cita por última vez en abril de este año durante la organización del Global Progressive Mobilisation en Barcelona.

Apoyo de Sánchez a Lula

Sánchez apoyó a Lula en los últimos comicios en el país americano. El presidente del Gobierno español dijo de él, antes de las presidenciales de este pasado domingo, que Lula «representa un Brasil que lucha contra la injusticia y la desigualdad, que amplía derechos y que defiende la democracia frente al autoritarismo». «Todo nuestro apoyo», expresó el jefe del Ejecutivo socialista.

Tras la victoria electoral, Sánchez felicitó a su homólogo en Brasil. «¡Gran victoria!», celebró el líder socialista. Y añadió un deseo para el próximo 29 de noviembre: «Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España». «La remontada del progresismo global acaba de comenzar», puso en valor el presidente español.

En el mitin de precampaña que Sánchez tuvo este lunes en Gijón (Asturias), volvió a ponerlo como ejemplo: «Vamos a hacer lo mismo que Lula ha hecho en Brasil». «El mundo nos mira», espetó el jefe del Ejecutivo. Y subrayó: «Nosotros somos la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio para hacer avanzar a las sociedades».

Victoria de Lula en Brasil

Lula da Silva ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Brasil este domingo y, por tanto, fue reelegido por la mínima para un nuevo mandato al frente del país sudamericano. En esos comicios superó al candidato conservador Flávio Bolsonaro, que había vencido en la primera ronda.

La jornada de votación se vio afectada por problemas en el transporte público, lo que propició que, a petición de las propias candidaturas, el Tribunal Supremo Electoral brasileño ordenase prorrogar la votación dos horas.

Lula logró el 51,77% de los votos (64,1 millones de papeletas), mientras que su rival, representante del Partido Liberal (PL) e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 48,23% de los apoyos (59,7 millones de sufragios). La participación se situó en el 80,79%.

Aunque en un primer momento Bolsonaro se negó a aceptar la legitimidad de los resultados electorales de las presidenciales, más tarde anunció que lideraría la oposición al candidato izquierdista en Brasil.