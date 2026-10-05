¿Quién ganará las elecciones el 29 de noviembre? Esto dicen las encuestas

Sánchez ha anunciado la convocatoria prematura de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026. La disolución de las Cortes ha sido impulsada por su fracaso en el Congreso tras no poder aprobar los dos decretos ‘Maricarmen’ sobre la materia de vivienda el pasado viernes 2 de octubre. El descontento popular por sus últimas actuaciones en la gestión de crisis como la invasión de Ceuta, o en los múltiples casos de corrupción del gobierno, ha sido reflejado en las últimas encuestas.

Según la encuesta de Data10 para OKDIARIO, los escándalos del gobierno castigarían lo suficiente a la izquierda como para que PP y Vox sumaran una mayoría absoluta. El 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo se proclamaría vencedor de las elecciones con 139 diputados. Necesitaría los 64 escaños de Vox para alcanzar una cifra histórica de 203 escaños y gobernar en coalición.

Respecto a anteriores encuestas, el PSOE recuperaría algunos escaños de votantes alejados por los casos de corrupción. Los socialistas absorberían una gran parte de los votantes de Sumar, aprovechando su desplome electoral, que prácticamente perdería toda su fuerza, bajando de 31 escaños (2023) a tan sólo 5.

Última encuesta del CIS

La última encuesta del CIS correspondiente a septiembre muestra a Pedro Sánchez como ganador de las próximas elecciones con un 31% de los sufragios, a pesar de haber perdido dos puntos respecto al mes pasado. Seguidos del PSOE estaría la formación de Feijóo (PP) con un 25,5% de los votos, recuperando así 4 décimas respecto al mes pasado.

Vox avanzaría con 1,3 puntos respecto a julio, sumando 16,6 % de los votos. El CIS muestra en la gráfica a un Sumar hundido que tan sólo conseguiría 5,7% de los votos, perdiendo 4 décimos respecto al último sondeo. El partido de Irene Montero (Podemos) suma 1,2 puntos más que en julio, sumando un 3,7% de los votos.

En cuanto a los partidos nacionalistas o regionalistas, ERC sería el partido con más apoyo, con el 2,5%, seguido de Bildu (1,3%), Junts (0,7%), BNG (0,7%), PNV (0,7%), UPN (0,1%) y Coalición Canaria (0,2%), por debajo del 1%.

Otros barómetros de ganador de las elecciones del 29N

El barómetro de Sigma Dos daría por ganador al Partido Popular con un 32,16% de los votos (140 escaños), seguido del Partido Socialista de Sánchez con el 25,6% de los votos (103 escaños). Vox ocuparía el tercer lugar con el 18,3% (63 escaños) y Sumar el cuarto con apenas el 6,6% del sufragio (9 escaños).

El barómetro de 40 dB muestra también al PP como ganador con el 31,6% de los votos y al PSOE con el 27,4%. La formación de Abascal sumaría el 18,4% de los votos y Sumar (5,6%) y Podemos (2,7%) perderían gran parte de su electorado.