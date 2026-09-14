Tezanos se gana el sueldo: el CIS da al PSOE 5,5 puntos de ventaja sobre el PP tras la invasión de Ceuta

La invasión de Ceuta del 30 de julio, día en el que entraron 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes a través de la frontera, de los cuales 20.000 aún siguen en la ciudad, no evita una nueva victoria holgada del PSOE de cara a unas potenciales elecciones generales, según el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pedro Sánchez seguiría siendo presidente según el organismo público español dirigido por el socialista José Félix Tezanos, quien, como sucedió con el apagón, los incendios o la corrupción, vuelve a echar un cable al presidente del Gobierno.

El PSOE y Sánchez toman aire, aunque los datos se resienten en comparación con los de julio –cabe recordar que no hay CIS en agosto–. El actual presidente del Gobierno, con el 31% de los votos, sobre el 33% de julio, mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el Partido Popular (PP) que preside Alberto Núñez Feijóo, con Vox como tercera fuerza.

El CIS, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, concede el triunfo a Sánchez en unas semanas en las que la actualidad está marcada por la invasión a Ceuta. Sin embargo, la presión también continúa por la corrupción con los casos de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, el ya condenado –a nueve años de inhabilitación– David Sánchez. Tampoco la condena del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel, afectó a Sánchez, ni en julio ni ahora en septiembre.

Tezanos vuelve a ejercer de salvavidas y concede un nuevo triunfo en el CIS al actual jefe del Ejecutivo. Por detrás aparece el Partido Popular (PP), ganador de las próximas elecciones generales –independientemente de cuándo se celebren– en todos los sondeos a excepción del CIS. Los de Alberto Núñez Feijóo logran un resultado de 25,5 puntos y suben levemente desde el 25,1% de julio.

Por su parte, Vox experimenta una subida notable en comparación con los datos de hace dos meses. La invasión de Ceuta por parte de inmigrantes ilegales ha provocado un repunte en los votos al partido que lidera Santiago Abascal, según lo recopilado por el CIS de Tezanos, y en la actualidad se mantendría como tercera fuerza, con el 16,6%, en comparación con el 15,3% de julio.

En cuanto a las fuerzas de extrema izquierda, Sumar, partido aún liderado por Yolanda Díaz, cae desde los 6,1 puntos de julio al 5,7 de este CIS, penalizado pese a la caída que Tezanos vaticina con el PSOE de Pedro Sánchez. Podemos, por su parte, sube del 2,5% al 3,7% y deja atrás las dudas después de un último barómetro en el que se colocó por debajo incluso de ERC y Se Acabó la Fiesta.

La suma de PP y Vox, que representa mayoría absoluta en todas las encuestas recientes, alcanza sólo un 42,1% en este CIS, mientras que las tres fuerzas de la izquierda –PSOE, Sumar y Podemos–, se quedan con un 40,4%, por lo que, pese a la derrota, podrían volver a formar gobierno pactando con independentistas vascos y catalanes.

El sesgo de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar la primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.