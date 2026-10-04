Un terremoto de magnitud 3,1 se registra en el Mediterráneo entre Cataluña y Baleares sin causar daños

La Generalitat de Cataluña registró este sábado por la tarde un terremoto de magnitud 3,1 en la escala de Richter en el mar Mediterráneo, en una zona situada entre Cataluña y las Islas Baleares. El seísmo se produjo a las 19.36 horas y, según informó el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), no provocó daños personales ni materiales.

El epicentro del terremoto se localizó en la zona del Mediterráneo-Baleares, con unas coordenadas de 40,83 grados de latitud norte y 1,46 grados de longitud este. El movimiento sísmico se produjo a una profundidad de unos 14 kilómetros, según los datos facilitados por el organismo catalán.

El ICGC señaló que el terremoto no fue percibido en Cataluña, pese a que el movimiento quedó registrado por los sistemas de vigilancia sísmica. La magnitud alcanzada fue relativamente baja y no se comunicaron incidencias relacionadas con el seísmo en el territorio catalán.

El episodio sísmico tuvo lugar en aguas del Mediterráneo, en una zona marítima situada entre el litoral catalán y el archipiélago balear. Este tipo de movimientos son registrados periódicamente en el área mediterránea y, en la mayoría de los casos, no llegan a ocasionar consecuencias importantes debido a su magnitud y a la distancia respecto a las zonas habitadas.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Cataluña recibió algunas llamadas relacionadas con el movimiento sísmico. Los avisos fueron atendidos por los servicios de emergencia, aunque finalmente no se registraron daños personales ni materiales como consecuencia del terremoto.

Las autoridades catalanas mantuvieron el seguimiento de la situación después de que se detectara el movimiento. No obstante, los datos disponibles apuntaron a que se trató de un episodio de carácter leve y sin consecuencias para la población.

El terremoto registrado en el Mediterráneo se produjo, además, prácticamente al mismo tiempo que otro movimiento sísmico detectado en Andalucía. Apenas media hora antes, a las 19.05 horas, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había informado de otro terremoto de magnitud 3,1 en Granada.

En este segundo caso, el epicentro se situó en el municipio de Cúllar Vega, en la provincia de Granada. A diferencia del terremoto registrado en el Mediterráneo, este movimiento sísmico sí fue percibido por parte de la población de la zona. El temblor se sintió en la capital granadina y en varios municipios del área metropolitana.

El seísmo de Granada tampoco provocó daños personales ni materiales, según la información disponible tras el episodio. Los servicios de emergencia permanecieron atentos ante posibles incidencias, aunque no se comunicaron consecuencias relevantes.

La coincidencia temporal de los dos terremotos llamó la atención por haberse registrado con pocos minutos de diferencia, aunque se trató de dos movimientos sísmicos con epicentros diferentes y separados geográficamente. El terremoto registrado entre Cataluña y Baleares tuvo su epicentro en el Mediterráneo, mientras que el segundo se localizó en el entorno de Granada.

En ambos casos, los movimientos fueron de magnitud 3,1, una intensidad que puede llegar a ser perceptible en determinadas circunstancias, especialmente en zonas próximas al epicentro, pero que habitualmente no causa daños estructurales importantes.

Tras los dos episodios, no se informó de víctimas ni de daños materiales. Los organismos especializados continuaron recopilando los datos registrados por las estaciones sísmicas para determinar con precisión las características de ambos movimientos y comprobar la posible aparición de réplicas.

De esta forma, el terremoto registrado en el Mediterráneo entre Cataluña y Baleares quedó finalmente sin consecuencias para la población. El ICGC confirmó que el movimiento se produjo a las 19.36 horas, a una profundidad aproximada de 14 kilómetros, mientras que el terremoto registrado posteriormente en la provincia de Granada también se saldó sin daños.