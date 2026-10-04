Meghan Markle, traicionada por Eugenia de York: el regalo que le dedicó aparece misteriosamente en eBay por 23.000 €

La vuelta de Meghan Markle a Inglaterra está dejando varios frentes abiertos. La duquesa de Sussex y el príncipe Harry han vuelto a situarse en el foco durante su estancia en el Reino Unido y, entre las noticias que han rodeado su regreso, hay una que afecta directamente a Meghan. Un ejemplar muy especial de The Bench, el libro infantil que publicó en 2021, ha aparecido a la venta en eBay por más de 23.000 euros. Lo llamativo no es únicamente la cifra, sino el destinatario original del ejemplar: Eugenia de York.

Entre las diferentes aventuras empresariales que ha emprendido Meghan Markle desde su llegada a la familia real británica, la literatura también tuvo su espacio. En 2021, la nuera del rey Carlos III publicó The Bench (El banco), su primer libro infantil, basado en un poema que había escrito para el príncipe Harry con motivo del Día del Padre de 2019, poco después del nacimiento de su hijo Archie.

La historia gira alrededor del vínculo entre padres e hijos desde la perspectiva de una madre y cuenta con ilustraciones en acuarela del artista Christian Robinson. Como gesto personal, Meghan decidió enviar varios ejemplares a miembros de su entorno y de la familia real. Entre ellos estaba Eugenia de York, hija del ex príncipe Andrés y una de las integrantes de la familia con las que Harry y Meghan han mantenido una relación especialmente cercana.

El regalo de Meghan a Eugenia que ha terminado en eBay

El ejemplar que Meghan envió a Eugenia de York no era uno cualquiera. La duquesa de Sussex lo acompañó de una dedicatoria escrita a mano dirigida a Eugenia y a su marido, Jack Brooksbank. Una nota que, con el paso del tiempo, ha terminado convirtiendo aquel libro infantil en una pieza de coleccionista. «Queridos Eug y Jack: Celebrando el vínculo especial entre padre e hijo. Escribí este poema en Frogmore; espero que tú, Eug, seas testigo del mismo amor allí con los tuyos. Con todo mi cariño, Meghan», escribió la duquesa.

Ahora, ese mismo ejemplar ha aparecido en eBay con un precio que supera los 23.000 euros. El libro fue puesto a la venta por un comerciante londinense especializado en ejemplares firmados, que lo presenta como una «auténtica obra maestra de la historia real moderna» y considera que podría despertar el interés de coleccionistas e incluso de museos.

La aparición del libro ha abierto una incógnita evidente: ¿cómo ha terminado en manos de un vendedor especializado un regalo que Meghan Markle envió personalmente a Eugenia de York? No se conoce públicamente la respuesta y, por el momento, tampoco se puede afirmar que haya sido la propia hija del príncipe Andrés quien lo haya puesto a la venta.

El anuncio incluía una explicación sobre su procedencia. El vendedor aseguraba que la documentación que acreditaría el origen del ejemplar sería entregada al comprador una vez completado el pago y confirmada la entrega. Además, lanzaba un aviso bastante claro: «Por favor, absténganse de enviar mensajes, especialmente los medios de comunicación».

Un misterio que se hizo todavía mayor

El misterio alrededor del libro aumentó todavía más cuando el anuncio desapareció. Después de permanecer activo durante aproximadamente una semana, el ejemplar dejó de estar disponible el viernes por la tarde. Esto abre dos posibilidades: que se haya vendido de manera privada fuera de eBay o que el propio comerciante haya decidido retirarlo de la plataforma. Sea cual sea la respuesta, el detalle resulta especialmente llamativo por tratarse de un ejemplar con una dedicatoria personal de Meghan Markle a una integrante de la familia real británica. Y es precisamente esa dedicatoria, más que el contenido del libro, la que parece haber disparado su valor.

‘The Bench’, el libro de Meghan que no fue un éxito de ventas

La historia resulta todavía más curiosa si se tiene en cuenta la trayectoria comercial de The Bench. Meghan Markle publicó el libro a través de Random House Children’s Books en junio de 2021, después de que, según se informó entonces, hubiera recibido un anticipo de casi 600.000 euros. El libro salió a la venta el 8 de junio de aquel año por 15 euros. Sin embargo, sus resultados estuvieron lejos de convertirlo en un fenómeno editorial. En su primera semana vendió 3.212 ejemplares en Reino Unido y no consiguió entrar en la lista oficial de los 50 libros más vendidos del país. Desde entonces, según los datos difundidos sobre sus ventas, habría comercializado menos de 10.000 copias.

Ahora, uno de esos ejemplares tiene un valor completamente diferente. De los 15 euros de una librería a más de 23.000 euros en eBay hay un abismo, aunque en este caso el precio no parece estar marcado por el éxito del libro, sino por una dedicatoria que conecta directamente a Meghan Markle con Eugenia de York y por el misterio de cómo aquel regalo personal ha terminado fuera del círculo íntimo familiar.