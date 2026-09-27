Harry y Meghan recurren al chantaje ante la desesperación: si la Corona no costea su seguridad, regresan a California

Hace pocas semanas, Harry y Meghan regresaban a Reino Unido y, como viene siendo habitual cada vez que los Sussex pisan suelo británico, el viaje volvía a estar acompañado de una importante expectación mediática. El motivo de su regreso estaba relacionado, entre otras cuestiones, con el deseo del rey Carlos III de pasar más tiempo con sus nietos, aunque la relación entre los Sussex y la Familia Real continúa marcada por las diferencias que han protagonizado en los últimos años.

Sin embargo, hay un asunto que vuelve a ocupar el centro de la escena: la seguridad de Harry y Meghan. El príncipe lleva años reclamando unas condiciones de protección que considera necesarias para regresar con su familia a Inglaterra. Una preocupación que ha llevado incluso a plantear la posibilidad de volver a California si no se cumplen sus exigencias.

Cuando Harry y Meghan abandonaron Montecito para viajar a Reino Unido, su regreso volvió a generar comentarios entre sus vecinos. La pareja se desplazó en un jet privado cuyo coste habría rondado los 200.000 euros. El avión contaba con capacidad para 13 pasajeros, espacio para 15 maletas, asientos convertibles en camas dobles, un sofá y dos cuartos de baño. Un despliegue considerable para un viaje que volvía a poner sobre la mesa una cuestión especialmente delicada: quién debe asumir el coste de la protección de los Sussex.

Harry perdió el derecho a recibir seguridad financiada por la Casa Real en 2020, después de que él y Meghan decidieran abandonar sus funciones como miembros sénior de la Familia Real y trasladarse a Estados Unidos. Desde entonces, el hijo de Carlos III mantiene una batalla legal para recuperar determinadas condiciones de protección cuando visita Reino Unido.

El asunto no es menor y el chantaje, menos aún. En informaciones publicadas por el Daily Mail, se ha planteado que el coste de esa seguridad podría superar los cinco millones de libras para los contribuyentes británicos. Una cifra que vuelve a colocar a Harry en una posición incómoda: reclama protección vinculada a su condición de miembro de la Familia Real, pero ya no desempeña funciones oficiales en nombre de la Corona.

Según el citado medio británico, la pareja estaría presionando a la institución para conseguir unas condiciones que consideran imprescindibles. Harry, además, ha defendido públicamente la importancia de su protección, recordando que es hijo del rey y que sirvió en el Ejército británico, incluido su paso por Afganistán.

El problema es que la cuestión tiene una segunda lectura. Si el Reino Unido asume el coste de su seguridad cuando los Sussex regresan, serían los contribuyentes quienes terminarían pagando la factura. Y si la pareja decide regresar definitivamente a Estados Unidos, allí también necesitaría recurrir a los servicios de seguridad correspondientes.

Harry y Meghan vuelven a encontrarse así ante una situación incómoda: quieren mantener su vida alejada de la Corona, pero algunas de las ventajas asociadas a ella siguen estando muy presentes en sus reclamaciones. Y la seguridad parece haberse convertido, una vez más, en el punto de conflicto.