Albert Schweitzer, filósofo y Premio Nobel de la Paz: «No me importa saber si un animal puede razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo»

Ludwig Philipp Albert Schweitzer (1875-1965) fue un médico, filósofo, teólogo y músico franco-alemán, misionero médico en África y Premio Nobel de la Paz en 1952. Schweitzer, desafió tanto la visión secular de Jesús representado por la metodología histórico-crítica de su época en ciertos círculos académicos.

El pensamiento de Schweitzer estuvo profundamente marcado por su concepto de la «reverencia por la vida», una idea según la cual toda forma de existencia merece respeto y cuidado. Para el pensador, este principio no debía quedarse únicamente en una reflexión filosófica, sino traducirse en acciones concretas hacia los demás. Esta concepción resume una de las ideas fundamentales de su legado humanista.

«No me importa saber si un animal puede razonar. Sólo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo»

Durante siglos, buena parte de las discusiones filosóficas sobre la diferencia entre seres humanos y animales se han centrado en cuestiones como la razón, el lenguaje o la conciencia. Schweitzer, con esta reflexión, propone cambiar la perspectiva. En lugar de preguntarnos hasta qué punto un animal puede pensar como nosotros, plantea prestar atención a algo mucho más elemental: su capacidad para experimentar dolor.

El concepto que mejor permite comprender a Schweitzer es precisamente el de «reverencia por la vida», según el cual defendía una ética que no debía limitarse a las relaciones entre seres humanos. En este contexto, la palabra «prójimo» tiene una especial relevancia, y aplicarla a un animal supone ampliar considerablemente el círculo de consideración moral.

Ahora bien, esto no significa necesariamente afirmar que humanos y animales sean idénticos en todos los aspectos. En realidad, el filósofo alemán apunta a otra cuestión: las diferencias entre especies no deberían utilizarse como argumento para ignorar un sufrimiento que sabemos que existe. Albert Schweitzer recibió el Premio Nobel de la Paz en 1952, reconocimiento que se sumó a una trayectoria marcada por la medicina, la filosofía, la teología y la música.

La enseñanza que se puede extraer de esta frase no consiste necesariamente en afirmar que todas las formas de vida deban recibir el mismo tratamiento. La idea es más sencilla y, al mismo tiempo, más profunda: antes de actuar sobre otro ser vivo, conviene recordar que no estamos actuando sobre una vida que puede verse afectada por nuestras decisiones.

Biografía y citas de Albert Schweitzer

Albert Schweitzer nació en Kaysersberg, Alsacia, en 1875, en el seno de una familia protestante. Desde muy joven destacó como organista y llegó a convertirse en una figura reconocida en toda Europa. También dedicó una parte importante de su trayectoria al estudio de Johann Sebastian Bach, sobre quien escribió una obra que todavía hoy forma parte de la bibliografía fundamental dedicada al compositor.

Pero la música no fue su única vocación. Cuando ya había construido una carrera que podría haber continuado por una vida mucho más cómoda, tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: estudiar Medicina. En 1913 llegó a Lambaréné, en el actual Gabón, donde construyó un hospital y comenzó una etapa que ocuparía buena parte del resto de su vida.