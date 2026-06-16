La reflexión de Epicuro, filósofo griego: “La muerte no es nada para nosotros. Mientras somos, no está presente, y cuando lo está, nosotros ya no somos”
La historia de la filosofía está repleta de textos que han influido profundamente en nuestra manera de entender la existencia humana, la moral y la búsqueda de una vida plena. Entre ellos destaca la «Carta a Meneceo», una de las obras más conocidas del filósofo griego Epicuro, que sigue despertando interés siglos después de haber sido escrita.
La felicidad ocupa un lugar central en este texto. Para alcanzarla, Epicuro defendía la necesidad de liberarse de ciertos temores y falsas creencias que alteran la tranquilidad del espíritu. Entre sus enseñanzas destacan cuatro principios fundamentales: comprender que el sufrimiento suele ser soportable, reconocer que los bienes esenciales son fáciles de obtener, no temer a los dioses y, sobre todo, perder el miedo a la muerte.
La reflexión de Epicuro sobre la muerte
A lo largo de la historia, el temor a la muerte ha influido en religiones, culturas y sistemas de pensamiento. Sin embargo, Epicuro proponía una perspectiva diferente. Consideraba que gran parte de la angustia humana nace de imaginar la muerte como una experiencia dolorosa futura, cuando en realidad se trata de la ausencia total de sensación.
En la «Carta a Meneceo», argumenta que todo aquello que consideramos bueno o malo depende de nuestra capacidad de sentir. Como la muerte implica precisamente el fin de las sensaciones, no puede constituir un mal para quien deja de existir. Desde este punto de vista, preocuparse constantemente por ella resulta inútil y perjudicial para la serenidad personal.
La finalidad de esta reflexión no era restar valor a la vida, sino permitir que las personas vivieran con mayor calma. Epicuro identificaba la felicidad con la ausencia de dolor físico y de perturbaciones mentales, un estado de equilibrio que denominaba ataraxia. Alcanzarlo requería desprenderse de miedos irracionales y aprender a disfrutar de aquello que realmente está a nuestro alcance.
Más allá de las diferencias entre autores y épocas, la enseñanza de Epicuro tiene una gran importancia en la actualidad: vivir con plenitud exige aprender a convivir con la idea de la muerte sin convertirla en el centro de nuestras preocupaciones.
Las mejores frases
- «Ser feliz es saber contentarse con poco».
- «El placer es el principio y el fin de vivir felizmente».
- «La filosofía es una actividad que con discursos y razonamientos procura la vida feliz».
- «Si quieres hacer feliz a alguien, no aumentes sus riquezas, sino quítales sus deseos».
- «La felicidad es el mayor objetivo del hombre en la vida. Tranquilidad y racionalidad son las piedras angulares de la felicidad».
- «Cualquier hombre que no crea que lo que tiene es más que suficiente, es un hombre infeliz, aunque sea el dueño del mundo entero».
- «No desarrollas el coraje siendo feliz en tus relaciones personales diarias. Lo desarrollas sobreviviendo a tiempos difíciles y desafiando la adversidad».
- «La muerte es una quimera: porque mientras yo existo, no existe la muerte; y cuando existe la muerte, ya no existo yo».
- «Acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el bien y todo el mal residen en las sensaciones, y precisamente la muerte consiste en estar privado de sensación».
- «No tenemos por qué temer a la muerte, pues, de hecho, no nos encontramos con ella nunca. Cuando todavía estamos aquí, ella aún no está. Y cuando ella está, nosotros ya no estamos».
- «Toda amistad es deseable por sí misma».
- «Muchos amigos son la clave de la felicidad».
- «No es tanto la ayuda de nuestros amigos como la confianza de su ayuda».
- «De todos los medios para asegurar la felicidad a lo largo de toda la vida, el más importante con diferencia es la adquisición de amigos».
- «Debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes de buscar algo que comer y beber, pues comer solo es llevar la vida de un león o un lobo».
- «Los dioses no recompensan ni castigan a los humanos».
- «Es absurdo pedir a los dioses aquello que uno no se puede procurar por sí mismo».
«No temas a los dioses, no te preocupes por la muerte. Lo bueno es fácil
- de conseguir y lo terrible es fácil de soportar».
- «Busca el placer que no venga seguido de ningún dolor».
- «No lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, constituye nuestra abundancia».
- «El placer es el bien primero. Es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma».
- «Es imposible vivir una vida placentera sin vivir sabiamente, bien y justamente. Y es imposible vivir sabiamente, bien y justamente sin vivir una vida placentera».
- «Las cosas que realmente necesitas son pocas y fáciles de conseguir; pero las cosas que imaginas que necesitas son infinitas y nunca estarás satisfecho».
- «Recordad que el futuro no es nuestro ni del todo nuestro, de modo que no podemos contar con que vendrá ni abandonar la esperanza de que no será».