Jordi González responde a las acusaciones de Nagore Robles por «tratar supermal a la gente»: «Hace lo que sea para estar en un plató»

Años después de que Nagore Robles hiciera alusión al «mal trato» que Jordi González ejerce sobre los colaboradores de televisión, según la ex concursante de Supervivientes, el presentador ha contestado a las acusaciones, y lo ha hecho disparando con la misma virulencia. «Creo que es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató, para revalidar su puesto cada semana», ha declarado el catalán sobre Nagore Robles.

Jordi González ha respondido abiertamente a la polémica con la colaboradora, con la que coincidió en diferentes ediciones de Gran Hermano, en los platós de Telecinco. A pesar de que Nagore Robles no mencionó en ningún momento su nombre, era evidente que hablaba de Jordi González por un detalle por el que se le conocía en Mediaset: su exigencia sobre la temperatura del aire acondicionado para trabajar, casi una experiencia de criogenización.

La también ex concursante de GH explicó en 2024 en Malas personas, el podcast de Victoria Martín, que «había un presentador que trataba supermal a la gente, que se mofaba y ridiculizaba» a los colaboradores con los que compartía espacio. Además, según las palabras de la colaboradora, quienes participaban en los programas que presentaba Jordi González sufrían temperaturas siberianas. Lo hacían por exigencia del presentador, a pesar de que las condiciones se volvían insufribles para el resto del mundo presente en el set.

«La temperatura del plató tenía que estar a menos de ocho grados, y todos con los mocos colgando como dos cebolletas… Llegaba un punto en el que nos poníamos los abrigos, y nos decía que no lo hiciéramos», añadió, y también matizó que, pese a las quejas del presentador, Belén Esteban y ella sí que se enfundaban el anorak porque iban a «acabar enfermas»: «Nos tomábamos paracetamol para estar allí».

Asimismo, Nagore Robles subrayó la actitud, según su testimonio, clasista del catalán, porque «él no podía sudar, pero el resto estaba enfermando». Frank Blanco y Xavier Sardá han preguntado por esta historia al propio presentador en A la cara (Cadena SER). Aunque el periodista se ha intentado mostrar sorprendido -«¿por qué damos por hecho que soy yo? No me menciona en ningún momento»-, acto seguido ha confirmado que «es verdad que la gente pasa frío» trabajando con él.

Respecto a Nagore Robles y a sus acusaciones, González se ha referido a ello como un momento protagonizado por «alguien muy chungo hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal, y mintiendo». El periodista entiende que no se atrevió a pronunciar su nombre por falta de «nobleza» y por «temor a represalias judiciales».

En cuanto a la temperatura de los platós, Jordi González ha aclarado que «es mentira que la gente se medique con paracetamol para trabajar» con él, y ha matizado que «sobre todo, la gran mentira de todo esto es» que trate «mal a las personas que colaboran». «Creo que es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató, revalidar su puesto cada semana», ha sentenciado.