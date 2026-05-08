Nagore protagoniza el momentazo de ‘Supervivientes’ con una lección a Gerard: «No sabes de tele, te voy a enseñar»

La gala de Supervivientes estuvo marcada este jueves, una vez más, por las broncas desatadas entre los concursantes del reality de Telecinco, pero esta vez una se llevó la palma: la de Nagore Robles y Gerard. La veterana colaboradora dio un repaso en directo al ex concursante de La Isla de las Tentaciones y su enfrentamiento fue el momentazo de la noche.

Nagore Robles (¡por fin!) recuperó su esencia, la que la ha definido siempre en los debates de los realities, con una intervención al más puro estilo Nagore Robles: tomó la palabra con un ritmo acelerado, encadenando un argumento tras otro, con un discurso incontestable. Gerard sólo pudo intentar interrumpirla reiteradas veces, aunque con poco acierto, y recibió un zasca tras otro.

Gerard criticó la «falta de humanidad» de Nagore por hacer «pasar un bochorno a Toni [Elías] que no se merecía y hundir a una persona que se iba a ir ya», dijo en alusión al concursante, ya expulsado: «Menos show y más humanidad».

Mientras lo escuchaba atacarla, Nagore estaba frotándose las manos, a juzgar por la sonrisa de villana con la que esperó a que Jorge Javier Vázquez le diera la palabra. «¿Me toca, Jorge?», preguntó. Y llegó su pim, pam, pum.

Para empezar, un megazasca: «Me hace gracia que se preocupe de la madre de Toni y no se preocupe de la madre de Claudia cuando le dice según qué cosas». En el reality, Gerard llegó a acusar a Claudia de ejercer la prostitución -«¿te vas de vacaciones a gastarte 20.000 euros a la semana en Maldivas con un sueldo de dependienta? A mí no me cuentes películas»-.

Con Gerard intentando evitar que Nagore continuara con su intervención, el tentador recibió una pulla: «Te favorece el silencio». A continuación, la Nagore más desatada cargó contra Gerard por acostumbrar a dejar sin comer a Claudia y Maica. Un poder que se atribuye a sí mismo como uno de los concursantes que pesca; un feo que ha hecho a sus dos compañeras, también, cuando ha tenido la oportunidad de repartir alguna recompensa.

«Cuando nosotras tuvimos las hamburguesas y los torreznos [de recompensa], no se nos ocurrió en ningún momento comer [renunciaron a su dotación en favor de sus compañeros por estar ya servidas]», arrancó. Además, le bajó los humos al indicarle que, a diferencia de lo que él insinúa, no parece el favorito para ganar el reality, según lo que pudo percibir ella como espectadora antes de incorporarse al concurso, más tarde que el resto de compañeros: «Yo estaba en mi casa haciendo lo que me daba la gana y él jamás fue el favorito, si no, me hubiera arrimado a él».

Finalmente, Nagore perdió la paciencia con Gerard y sus constantes interrupciones: «Que me dejes, por favor, terminar. Es agotador. Mira, como no sabes de tele, te voy a enseñar. Cuando uno habla, el otro escucha. Y viceversa». Así sí, logró callarlo para entrar a matar y salir por la puerta grande, con una ovación del público.

«Sí, le he hecho un traje a Gerard, porque el otro día me decepcionó. Que se coman una tarta como mi cabeza y que luego digan ‘proteína, proteína’, como si lo más importante fueran sus músculos…», explicó. Gerard y otros concursantes como Aratz o Toni defendieron su necesidad de comer por encima de la de otros supervivientes, debido a su estilo de vida como «deportistas», de ahí la alusión a la «proteína».

«Lo importante es ser compañero, tener humanidad, que es lo que en mí critica, ser generoso y demostrar que eres un buen superviviente. Sin robar, sin mentir y, desde luego, dando de comer a tus compañeras que hacen otras cosas, como cocinar o coger leña. FIN», dijo Nagore para rematar.