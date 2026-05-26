En la exclusiva urbanización de Sant Andreu de Llavaneres, en la comarca del Maresme, se encuentra la espectacular vivienda de Mónica Naranjo, una propiedad que se ha convertido casi en una extensión de su universo creativo. Valorada en casi 3 millones de euros, la artista encontró aquí un refugio entre la Cordillera Litoral y el Mediterráneo, un entorno que combina privacidad, naturaleza y vistas infinitas al mar. La finca, conocida por muchos como Villa Naranjo, se asienta sobre una parcela de más de 3.000 metros cuadrados y cuenta con alrededor de 900 metros construidos distribuidos en varias plantas. Un espacio pensado no sólo para vivir, sino para desconectar del ruido mediático y reconectar con la calma.

Arquitectura con alma mediterránea

La vivienda destaca por su arquitectura luminosa y abierta al exterior. Grandes ventanales permiten que la luz natural inunde cada estancia, mientras el paisaje mediterráneo se convierte en parte esencial de la decoración.

El interior refleja el carácter de la cantante: elegante, ecléctico y profundamente personal. El salón principal, presidido por una chimenea imponente, es uno de los espacios más icónicos. Allí, las vistas al mar se convierten en un telón de fondo constante.

La propia artista ha llegado a describir su hogar como un lugar de equilibrio emocional. En una de sus entrevistas afirmó: «Necesito espacios que me permitan parar y respirar. Aquí encuentro mi centro», una frase que resume la función de esta casa en su vida.

Lujo, confort y creatividad

La propiedad dispone de siete dormitorios y ocho baños, además de múltiples estancias auxiliares como vestidores, salas de estar, bodega y garaje. La cocina combina diseño moderno con materiales cálidos como la madera clara, reforzando la sensación de hogar pese a su dimensión palaciega.

Uno de los espacios más sorprendentes de la casa de Mónica Naranjo es el sótano, concebido casi como un universo paralelo: bodega de piedra, sala de masajes y estudio de trabajo, donde la artista ha desarrollado parte de sus proyectos audiovisuales y musicales. En palabras de la propia Mónica, recogidas en una entrevista reciente: «No es sólo una casa, es un lugar donde creo y descanso al mismo tiempo».

El exterior: un escenario natural

Si el interior impresiona, el exterior es aún más impactante. La finca cuenta con varias terrazas panorámicas, jardines mediterráneos y una piscina rodeada de palmeras que refuerza su aire de oasis privado. Desde estos espacios se domina el mar, y cada atardecer transforma la propiedad en un escenario casi cinematográfico. Es, probablemente, uno de los rincones más personales de la artista, donde la vida cotidiana se mezcla con la contemplación.

Un enclave de celebridades

Sant Andreu de Llavaneres es uno de los enclaves más exclusivos del litoral catalán, elegido por numerosas figuras públicas por su discreción y proximidad a Barcelona. De hecho, incluso el vocalista de U2, Bono, se alojó en la zona durante su estancia en la ciudad en 2009, destacando la tranquilidad del entorno.

Aunque en 2022 la cantante puso la propiedad a la venta por alrededor de 2,85 millones de euros, finalmente retiró el anuncio. Desde entonces, ha continuado viviendo allí, consolidando la casa no sólo como inversión, sino como refugio vital y creativo.