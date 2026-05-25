Immanuel Kant: «Cuando necesitaba una esposa, no podía mantenerla; y cuando podía mantenerla, ya no la necesitaba…»
Toma nota de esta frase de Immanuel Kant
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La frase de Immanuel Kant que pone los pelos de punta se refiere a una metáfora de la vida que debemos tener en consideración. Cuando necesitaba una esposa, no podía mantenerla y cuando podía mantenerla, realmente no la necesitaba. Nos suele pasar a lo largo de nuestra vida que queremos algo que quizás no esperaríamos tener o no necesitaríamos. Sin duda alguna, nos deberemos preparar para unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar con un elemento que nos invita a reflexionar.
Hay algunos cambios que llegan a toda velocidad y que realmente nos servirá para conocer la trayectoria de una persona. En estos días en los que quizás tenemos una pequeña crisis en mente, tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en breve. Es momento de conocer lo que pasará en estos días en los que la vida nos pondrá a prueba y tendremos que adaptarnos a lo que realmente tenemos por delante y puede ser esencial que tengamos en mente.
No podía mantenerla cuando necesitaba una esposa
Cuando necesitaba una esposa Kant no era capaz de mantenerla. En estos tiempos en los que las mujeres tenían el acceso al trabajo un poco más complicado y deberían mantenerse siempre a través de un hombre. Algo que quizás nos costará creer o que puede convertirse en la excusa perfecta para conocer una de las frases más importantes de este pensador.
En estos días en los que quizás descubriremos lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y se convertirá en un problema que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Estos días en los que realmente tocará empezar a pensar en unas jornadas en las que cada elemento cuenta.
Es hora de apostar claramente por una de las frases más importantes de un pensador que nos ha dado mucho en lo que pensar. Estas jornadas en las que necesitamos descubrir la esencia de una manera de gestionar nuestras necesidades que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos.
Estos días en los que quizás tendremos que sumergirnos de lleno en determinados cambios, es hora de dejar salir algunas situaciones del todo inesperadas que pueden ser claves.
El pensador Immanuel Kant nos descubre una serie de detalles esenciales
La realidad es que Immanuel Kant nos descubre algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que tocará saber en todo momento qué es lo que puede esperarnos, tenemos que empezar a descubrirnos un plus de buenas sensaciones que deberemos conocer.
Los pensamientos y las frases o reflexiones de este filósofo pueden cambiarlo todo y acabarán marcando una diferencia importante. La filosofía de Immanuel Kant puede ser clave para descubrir qué es lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas.
- Es pura hipocresía que exista una ley para ser odiado o hasta inclusive despreciado, ¿Quiénes entonces, siguen cumpliendo el bien aun sabiendo que se encuentran en desventaja?
- La voluntad de Dios no es simplemente que seamos felices, sino que nos hagamos felices a nosotros mismos.
- Todos los intereses de mi razón, especulativos y prácticos, se combinan en las tres siguientes preguntas: ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar?
- Sin el hombre y su potencial para el progreso moral, toda la realidad sería un mero desierto, una cosa en vano, sin propósito final.
- La ciencia es el conocimiento organizado, la sabiduría es la vida organizada.
- Lo sublime siempre debe ser extraordinario y lo bello puede ser pequeño. Pero lo que debe quedar claro es que lo sublime debe ser simple, a diferencia de lo bello, que puede ser adornado y redecorado constantemente.
- El espacio y el tiempo son el marco dentro del cual la mente es presionada a construir su experiencia de la realidad.
- Ten paciencia por un tiempo, las calumnias viven poco. La verdad es la hija del tiempo, pronto aparecerá para reivindicarte.
- Todo conocimiento debe, directa o indirectamente, a través de ciertas representaciones, relacionarse en última instancia con nosotros, con la sensibilidad, porque de ninguna otra manera puede darse un sentido a nosotros.
- La libertad no determina nada con respecto a nuestro conocimiento teórico de la naturaleza, al igual que el concepto de la naturaleza no determina nada con respecto a las leyes prácticas de la libertad.
- No somos millonarios por lo que tenemos, sino por lo que podemos hacer sin tener ningún recurso material.
- La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados.
- El que es malo con los animales también se convierte brusco en su trato con los hombres. Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales.
- Mientras más ocupados estamos, más agudamente sentimos lo que vivimos, somos más conscientes de la vida.
- Siempre es agradable recordar que todo lo que conceptualizamos, es capaz de realizarse por medio de la razón.
- La experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es simple juego intelectual.