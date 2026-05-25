Ni vinagre ni lejía: el fácil truco para evitar que aparezcan hormigas en tu casa con este ingrediente natural

Las hormigas son siempre una molestia para los humanos, pero hay un truco mediante una sustancia para poder evitar que aparezcan dentro de una casa. Los expertos recomiendan un limón, ya que su jugo funciona eficazmente como repelente contra ellas. La acidez del limón dificulta su comunicación mediante las feromonas y así no tenerlas dentro de casa.

Este truco para evitar las hormigas se puede utilizar en los marcos de puertas, alféizares de ventanas, grietas y pequeñas aberturas, rodapiés y debajo del fregadero o cerca de la comida. Además de repeler estos insectos, el jugo deja una agradable sensación en el ambiente de limpieza. Ese aroma, además, sirve para muchas plagas domésticas, como cucarachas, moscas y mosquitos.

Se trata de una opción más suave y económica para el hogar, especialmente en zonas con niños o mascotas. A pesar de ello, la limpieza y la eliminación de restos de comida siguen siendo esenciales para la prevención de hormigas.

¿Cómo aplicar el truco?

Para aplicar el truco del limón, lo primero es cortar un limón fresco por la mitad y exprimir el jugo en un recipiente pequeño o sobre un paño. Luego se frota el jugo en las zonas donde entran y salen las hormigas y se repite el proceso cuando el olor empiece a desvanecerse.

Para que el olor sea más duradero y eficaz, se puede mezclar con un poco de agua en un pulverizador. Al rociar los puntos de entrada, se crea una barrera natural que ayuda a mantenerlas alejadas. Existen otras recomendaciones para mantenerlas fuera, como almacenar los alimentos en envases herméticos, revisar los sitios por donde puedan pasar, reparar fuentes de agua (imprescindible reparar grifos que goteen).

Otras recomendaciones son el vinagre por su fuerte olor y acidez; aceites esenciales como el de menta o el clavo de olor (también útil contra moscas y polillas). Utilizar estos trucos es una solución casera, segura y efectiva y permite tener la casa sin hormigas sin recurrir a productos químicos.